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Строительство первого участка второй линии Казанского метро завершено на 29%

В Казани продолжаются работы по строительству первого участка второй линии метрополитена, который соединит пять районов города. На данный момент выполнено 29% работ, сообщает пресс-служба Главинвестстроя РТ.

Строительство первого участка второй линии Казанского метро завершено на 29%

Строительство первого участка второй линии Казанского метро завершено на 29%

Фото: пресс-служба Главинвестстроя РТ

Строительство первого участка второй линии Казанского метро завершено на 29%

Фото: пресс-служба Главинвестстроя РТ

Участок длиной 5,37 км соединит четыре станции: «100-летие ТАССР», «Академическая», «Зилант» и «Тулпар». Работы на станциях находятся на разных стадиях.

На станции «Тулпар» ведутся работы по гидроизоляции и кирпичной кладке, а также демонтажу балок ограждения котлована и устройству железобетонных конструкций. Продолжается обратная засыпка грунта и строительство верхнего строения пути (ВСП).

На станции «Зилант» завершены работы по ограждению котлована. В настоящее время продолжаются гидроизоляция и монтаж железобетонных конструкций. На станции «Академическая» ведется разработка котлована, установка буросекущих свай, гидроизоляция и монтаж основных конструкций.

На станции «100-летие ТАССР» завершены работы по устройству буросекущих свай и ГЦС. Продолжаются укрепление котлована и разработка грунта. Кроме того, между станциями активно строятся перегонные тоннели, а также ведутся работы по устройству соединительной ветки от станции «Дубравная» до станции «100-летие ТАССР».

Ранее стало известно, что на строительство первого участка второй линии метрополитена от станции «Фучика» до станции «Сахарова» будет выделено 985,5 млн руб.

Анар Зейналов

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