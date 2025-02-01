УГМК добавил себе титул

В воскресенье в Екатеринбурге завершился «Финал четырех» женского баскетбольного Кубка России. В решающем матче местный УГМК встречался со своим принципиальным противником — курским «Динамо». К сожалению, для зрителей, почти полностью заполнивших трибуны, ожидаемой битвы титанов не случилось. УГМК уже в дебюте матча ушел в отрыв и до самого конца встречи удерживал полный контроль над игрой. «Лисицы» уверенно победили со счетом 89:63. Для УГМК это 3-я подряд и 12-я в истории победа в Кубке России.

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В состоявшемся в этот уикенд «Финале четырех» женского баскетбольного Кубка России помимо хозяек площадки, собственно УГМК, и их основных конкурентов из курского «Динамо» выступали также МБА (Москва) и «Ника» (Сыктывкар). Но публика ждала, что в решающем матче столкнутся именно уральская и курская команды.

Многие наверняка хотели чего-то вроде повторения битвы двухнедельной давности в рамках первенства Премьер-лиги, когда УГМК добыл победу над «Динамо» фактически с финальной сиреной.

Как минимум наполовину УГМК и «Динамо» ожидания болельщиков исполнили, выиграв свои полуфиналы. Пусть уральская команда внезапно и столкнулась с некоторыми трудностями в противостоянии с МБА (московские баскетболистки в итоге заняли в турнире третье место). Однако суперфинала, как ожидалось, так и не случилось.

Матч чуть лучше начали курские баскетболистки. Впрочем, не настолько, чтобы это могло привести команду Дмитрия Донскова к каким-то серьезным неприятностям. Очевидно, на игре УГМК сказывалось отсутствие на площадке Александры Бентли. В полуфинальной встрече она напромахивалась на пару месяцев вперед, смазав, например, десять трехочковых попыток подряд. В итоге Донсков, вероятно, решил подержать своего лидера на скамейке в воспитательных целях.

Однако и без Бентли УГМК быстро освоился, ключевую нагрузку взяла на себя Мария Клюндикова (в девичестве Вадеева — именно под этой фамилией она выступала до этого сезона). К слову, у тренера Донскова к ней тоже были претензии после предыдущей игры, но в этот раз центровая действовала куда лучше. А тут у хозяек площадки еще и дальние броски пошли, так что после удачных попыток в исполнении Евы Лисец, Марии Поповой и Виктории Третьяковой преимущество УГМК укрепилось.

Иными словами, тон задавали именно российские баскетболистки, на которых УГМК в последние годы и делает ставку.

Напомним, что Дмитрий Донсков принял команду в 2022 году после начала событий на Украине, когда УГМК в одночасье остался без целой россыпи талантливых легионеров. Но команда перестроилась, сумела найти замену ушедшим легионерам, а также значительно усилить свою российскую составляющую.

Чтобы сбить настрой соперника, наставник «Динамо» Сергей Вознюк был вынужден взять тайм-аут. Впрочем, он совсем мало помог. Подобраться на расстояние атаки к УГМК «Динамо» все никак не удавалось, а во второй четверти Донсков все-таки выпустил на площадку Бентли.

На нее воспитательные меры тоже оказали благотворное влияние. Настолько, что она быстро стала большущей проблемой для соперниц. Всего за 6 минут во второй четверти она набрала 13 очков, а в целом за матч записала на свой счет 28 очков. Это лучший показатель встречи. Но весьма вероятно, что и без помощи Бентли УГМК этот матч выиграл бы. Хотя, может, не так крупно, а «лисицы» победили со счетом 89:63, так ни разу и не дав повода усомниться в том, что титул они не упустят (кстати, это уже 3-й подряд и 12-й в истории триумф УГМК в Кубке России).

Просто в этот день уральская команда была явно сильнее противника.

Однако директор УГМК Максим Рябков отметил, что «результат матча не должен вводить в заблуждение, за ним стоит большой труд и часы тренировок команды». «Поэтому хочу поблагодарить за эту победу игроков, тренерский штаб и руководство клуба в лице президента клуба Андрея Козицына и вице-президента Игоря Кудряшкина, которые делают все, чтобы клуб ни в чем не нуждался и игроки думали только о свой работе, баскетболе»,— сказал он.

«Курску не хватило глубины состава, и не нашелся у команды лидер. Они славятся тем, что в таких сложных матчах находился лидер и оставлял команду в игре,— отметил, в свою очередь, президент Федерации баскетбола России Андрей Кириленко, слова которого передает ТАСС.— А здесь не пошел бросок и не было человека, который смог бы заиграть. У УГМК, напротив, во второй четверти Бентли взяла на себя игру и потащила к победе команду».

Добавим, что MVP «Финала четырех» была названа Александра Бентли. В символическую пятерку попали Марина Голдырева, Кияра Линскенс (обе — «Динамо»), Мария Клюндикова (УГМК), Юлия Савукова (МБА) и Изабела Лира Маседу («Ника»).

Арнольд Кабанов