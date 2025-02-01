Против выжившего после дрейфа в Охотском море Пичугина возбудили уголовное дело

Уголовное дело возбудили в отношении Михаила Пичугина, который выжил после двухмесячного дрейфа в Охотском море. Согласно обвинению, крушение лодки, из-за которого погибли его родственники, произошло по вине Михаила Пичугина. Он ненадлежащим образом обращался с транспортом, что привело к поломке. На время расследования с него взята подписка о невыезде.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: МЧС РФ Фото: МЧС РФ

«Расследуется уголовное дело в отношении жителя Республики Бурятия о преступлении, предусмотренном ч. 3 ст. 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации внутреннего водного транспорта, повлекшее по неосторожности смерть двух лиц). В настоящий момент мужчине предъявлено обвинение в совершении преступления»,— сообщили ТАСС в пресс-службе Восточного межрегионального следственного управления на транспорте Следственного комитета России 31 января.

В августе Михаил Пичугин, его брат и 15-летний племянник пытались переправиться от мыса Перовского в Хабаровском крае до города Оха на Сахалине на моторной лодке. Однако из-за неисправности мотора путешественники потеряли управление над транспортом. Их судно унесло в Охотское море. В октябре лодку обнаружили у берегов Камчатки после двухмесячного дрейфа в открытом море. Родственники Михаила Пичугина были мертвы.

До предъявления ему обвинения Михаил Пичугин находился в статусе свидетеля по делу о гибели родственников.

Подробнее — в материале «Ъ» «Два месяца в открытом море».