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Полицейский скончался в результате ДТП на Московском шоссе в Шушарах

Массовое ДТП с участием полицейской машины произошло на пересечении Московского шоссе и Паровозной дороги утром 1 февраля. В аварии пострадали шесть человек. Как сообщает «Фонтанка», один из них — сотрудник патрульно-постовой службы Пушкинского УМВД — скончался от полученных травм.

Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

По предварительным данным, полицейские спешили на сигнал о хищении, когда их Solaris столкнулся с Mercedes-Benz Sprinter и «Газелью», перевозившей работников городского предприятия.

Пострадали водитель микроавтобуса и двое человек, находившихся в салоне «Газели» в момент ДТП. Сотрудника районного УМВД, который ехал на пассажирском сиденье, в крайне тяжелом состоянии доставили в больницу, где впоследствии мужчина скончался. 27-летний водитель Solaris также был госпитализирован в тяжелом состоянии.

Ранее «Ъ-СПб» сообщал, что молодой водитель Nissan насмерть сбил пенсионерку под Всеволожском.

Дарья Астанина

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