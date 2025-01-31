Молодой водитель Nissan насмерть сбил пенсионерку под Всеволожском

В девятом часу вечера 30 января у дома 24 по Пробинскому шоссе 20-летний водитель Nissan Qashqai, двигаясь от деревни Углово в сторону поселка Рахья, сбил 88-летнюю пенсионерку при совершении обгона в разрешенном месте, сообщает ГУ МВД РФ по Петербургу и Ленобласти.

Пожилая женщина двигалась во встречном направлении. От полученных травм она скончалась на месте. По факту ДТП проводится проверка. Известно, что ранее водитель не привлекался к ответственности за нарушение ПДД.

Ранее «Ъ-СПб» сообщал, что на трассе «Скандинавия» у грузовика внезапно поднялся кузов, который зацепил опору моста. От удара водитель грузового автомобиля «вылетел» на дорожное полотно через лобовое стекло. Его доставили в больницу.

Андрей Маркелов