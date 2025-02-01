СК закрыл дело о гибели сотрудницы парка «Тайган» из-за нападения львов

Следственное управление по Крыму и Севастополю прекратило уголовное дело о гибели сотрудницы парка львов «Тайган» и директора зоопарка «Сказка» Леокадии Переваловой, которую растерзали хищники в «Тайгане». Об этом сообщает информационный центр СКР.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин потребовал от руководителя крымского управления СК Владимира Терентьева предоставить доклад о результатах расследования и обоснование прекращения дела. Исполнение поручения контролирует центральный аппарат ведомства.

Леокадия Перевалова погибла 16 октября 2024 года в результате нападения трех львов. Кипер зашла убираться в клетку с хищниками, но забыла закрыть перегонный шиппер из наружного во внутренний вольер. Как отметил директор «Тайгана» после трагедии, посторонних людей в помещении не было.

Сотрудница проработала в парке около 18 лет. Она начинала с простого рабочего по уходу за животными, а позже стала директором ООО «Ялтинский зоопарк "Сказка"» и управляющей парком львов «Тайган». Основатель учреждений Олег Зубков назвал погибшую самым опытным специалистом парка.

После происшествия следователи возбудили уголовное дело по ч. 2 ст. 143 УК РФ (нарушение требований охраны труда, повлекшее смерть по неосторожности). Прокуратура Крыма организовала проверку по факту произошедшего.

Сафари-парк «Тайган» находится в Белогорском районе Крыма. В мае 2024 года Олег Зубков получил год условно за инцидент с нападением хищника на ребенка в 2021 году.

Нурий Бзасежев