«Хамас» передал Израилю еще одного заложника

Палестинское движение «Хамас» передало Израилю еще одного заложника. Им стал 65-летний Кит Сигал, сообщает советник офиса премьер-министра Израиля Дмитрий Гендельман.

Это последний заложник, которого «Хамас» должен был передать 1 февраля. Ранее движение выдало Израилю 35-летнего Ярдена Бибаса и 54-летнего Офера Кальдерона.

Прекращение огня между Израилем и «Хамасом» вступило в силу 19 января. «Хамас» обязался освободить захваченных израильтян, а ЦАХАЛ начал отвод своих сил с территории анклава. По соглашению на первом этапе «Хамас» должен освободить 33 заложников, на втором – отпустить всех остальных. Третий этап предполагает обмен телами погибших.

Подробнее читайте в материале «Ъ» «Израиль обменял четырех заложниц на 200 заключенных».