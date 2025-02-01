Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

«Хамас» передал Израилю еще одного заложника

Палестинское движение «Хамас» передало Израилю еще одного заложника. Им стал 65-летний Кит Сигал, сообщает советник офиса премьер-министра Израиля Дмитрий Гендельман.

Это последний заложник, которого «Хамас» должен был передать 1 февраля. Ранее движение выдало Израилю 35-летнего Ярдена Бибаса и 54-летнего Офера Кальдерона.

Прекращение огня между Израилем и «Хамасом» вступило в силу 19 января. «Хамас» обязался освободить захваченных израильтян, а ЦАХАЛ начал отвод своих сил с территории анклава. По соглашению на первом этапе «Хамас» должен освободить 33 заложников, на втором – отпустить всех остальных. Третий этап предполагает обмен телами погибших.

Подробнее читайте в материале «Ъ» «Израиль обменял четырех заложниц на 200 заключенных».

Новости компаний Все

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...