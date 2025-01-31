Наследники создателя «Супермена» требуют отмены проката нового фильма

Новый фильм про Супермена, премьера которого запланирована на июль этого года, во многих странах может так и не выйти. Как сообщает The Wall Street Journal, наследники одного из авторов оригинальной серии комиксов о супергерое обратились в суд Нью-Йорка, требуя остановить прокат.

Создатели «Супермена» Джо Шустер и Джерри Сигел продали оригинальный комикс и авторские права DC Comics еще в 1938 году — за $130. За новые истории авторы получали уже гонорары от студии комиксов — без авторских отчислений.

Истцы утверждают, что срок действия авторских прав DC на «Супермена» в ряде стран давно истек. В исковом заявлении, поданном в пятницу, упоминается так называемое положение Диккенса в английском праве, по которому авторские права, переданные третьей стороне, автоматически возвращаются автору через 25 лет после его смерти. Такой закон действует, например, в Великобритании и Австралии. А в канадском законодательстве есть уточнение о 25 годах после смерти всех авторов оригинального произведения. Джо Шустер умер в 1992 году, а Джерри Сигел — в 1996-м. Соответственно, говорят истцы, авторские права DC истекли в некоторых странах еще в 2017 и 2021 годах соответственно.

Наследники Джо Шустера требуют не только остановки незаконного использования авторских прав, но и компенсации за нарушение закона со стороны DC и Warner Bros., которой принадлежит студия комиксов.

Кирилл Сарханянц