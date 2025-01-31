Посол РФ: Россия может пересмотреть рекомендацию не посещать Израиль

В России взвешивают возможность пересмотра рекомендации российским гражданам воздержаться от посещения Израиля. Об этом в пятницу заявил посол РФ в Израиле Анатолий Викторов. По его словам, российские власти допускают обновление рекомендаций в связи с тем, что Израилю и «Хамасу» удалось заключить соглашение о прекращении огня в секторе Газа.

«Но сейчас с учетом имеющегося перемирия по Газе, достигнутых договоренностей между представителями Израиля и Ливана о прекращении огня на севере Израиля и юге Ливана мы взвешиваем возможность выйти с какими-то обновленными рекомендациями, если позволит развитие обстановки»,— приводит слова дипломата агентство ТАСС.

Анатолий Викторов напомнил, что с октября 2023 года действует предписание посольства РФ с рекомендациями российским гражданам воздержаться от посещения Израиля и сопредельных стран без крайней необходимости. «Не рекомендуется, то есть это не запрет на посещение, просто привлекаем внимание к тому, что здесь небезопасно с точки зрения угрозы обстрелов и других террористических актов»,— пояснил дипломат.

Подробнее о сделке «Хамаса» и Израиля — в материале «Ъ».

Анастасия Домбицкая