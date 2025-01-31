МИД РФ: указ Трампа о «железном куполе» создаст угрозу военного противостояния

Новый указ президента США Дональда Трампа о создании «Железного купола Америки», призванного защитить всю территорию страны от всевозможных ракетных угроз, не будет способствовать снижению напряженности на международной арене. С таким заявлением сегодня, 31 января, на брифинге выступила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. По ее словам, указ американского лидера может создать почву для вооруженной конфронтации в космосе.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

«Мы рассматриваем это (указ президента США.— "Ъ") как очередное подтверждение нацеленности США на превращение космоса в арену вооруженного противостояния, противоборства, размещения там оружия»,— сказала дипломат на брифинге (цитата по ТАСС). По ее словам, такой подход США к безопасности не будет способствовать снижению напряженности и улучшению ситуации в сфере стратегической стабильности. Это касается и вопроса создания основы для «плодотворного диалога по стратегическим наступательным вооружениям», подчеркнула дипломат.

Как ранее писал «Ъ», 27 января Белый дом опубликовал указ о создании «Железного купола Америки». По словам американского лидера, инициатива нацелена на создание системы противоракетной обороны «нового поколения», которая защит всю территорию США от всевозможных ракетных угроз.

Подробнее об инициативе Дональда Трампа — в публикации «Взовьется купол в небо».

Анастасия Домбицкая