В Стерлитамаке задержали троих подростков по обвинению в хулиганстве

Следственный отдел по Стерлитамаку предъявил обвинения троим подросткам в рамках расследования двух уголовных дел, возбужденных по факту избиении школьников, сообщает пресс-служба управления СКР по Башкирии. В зависимости от роли и степени участия каждого фигуранты уголовных дел обвиняются в совершении двух эпизодов хулиганства, совершенного группой лиц по предварительному сговору (ч. 2 ст. 213 УК РФ). Обвиняемые задержаны, решается вопрос об их аресте.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

По версии следствия, в декабре 2024 года двое участников конфликта избили 17-летнего подростка на улице около торгового центра в Стерлитамаке. Кроме того, они же 19 января во дворе дома по проспекту Ленина вместе с третьим сообщником нанесли травмы троим школьникам. Уголовные дела объединены в одно производство. Следователи оценят действия должностных лиц систем профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних.

Председателю Следственного комитета РФ Александру Бастрыкину, который брал расследование на контроль, доложили о ходе следственных действий, добавили в управлении СКР.

Майя Иванова