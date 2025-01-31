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Комитет Госдумы раскритиковал строительство очистных в Барыше Ульяновской области

В минувшую среду на заседании комитета по экологии Госдумы вновь рассматривались вопросы о «проваленном нацпроекте “Оздоровление Волги” за 127 млрд рублей». Об этом в своем телеграм-канале сообщила зампред комитета, член центрального штаба ОНФ Жанна Рябцева.

Жанна Рябцева

Жанна Рябцева

Фото: Антон Новодерёжкин, Коммерсантъ

Жанна Рябцева

Фото: Антон Новодерёжкин, Коммерсантъ

Как следует из видеозаписи заседания комитета, среди проваленных нацпроектов госпожа Рябцева снова упомянула строительство очистных в городе Барыше Ульяновской области. «Приведу пример, чтобы понятно было. Барыш. 4,5 тыс. — мощность очистных, цена вопроса 350 млн руб. Ульяновская область сейчас принимает решение построить очистные на 500 кубов, деньги никто возвращать не собирается, еще мне рассказывают о том, что мало денег попросили. Думаете, кто-то сделал какие-то выводы? Нет. Есть решения, но нет ответов, как разделили проект, кто этот человек. Еще раз повторю: все фамилии есть… Выводов никаких нет. Бьете по хвостам. Какие-то псевдоадминистративные дела, никого не взяли, серьезных уголовных дел нет», — заявила депутат на заседании комитета.

Ранее «Ъ» сообщал, что в июне, после инспекторской проверки комиссией Госдумы Жанна Рябцева сообщила «Ъ», что очистные сооружения в Барыше фактически отсутствуют (построено только здание лаборатории), хотя по условиям контракта до 1 ноября 2023 года должен был состояться их ввод в эксплуатацию. Материалы передачи материалов инспекции в надзорные и правоохранительные органы контракт с подрядчиком — ООО «Технология» — был расторгнут. Фактический руководитель компании — Михаил Васильев был приговорен районным судом к пяти годам лишения свободы в колонии строгого режима по обвинению в посредничестве при передаче взяток в особо крупном размере вице-губернатору Игорю Эделю (в настоящее время уголовное дело бывшего заместителя губернатора Игоря Эделя о получении взяток в особо крупном размере рассматривает Ленинский районный суд в закрытом режиме).

В сентябре прошлого года с третьей попытки был заключен контракт с новым подрядчиком — ООО «Империал» (Москва). Окончание работ теперь запланировано на август 2025 года. Региональный министр ЖКХ и строительства Руслан Хайрудинов подтверждал «Ъ», что мощность очистных действительно снижена, «но не до 500 кубометров, а до 1,1 тыс. кубометров, исходя из фактического водопотребления, по данным, которые дал барышский водоканал». В то же время прокурор Барышского района Михаил Гридунов в беседе с «Ъ» отмечал, что никаких изменений проекта быть не может, пока изменения не внесут официально в документацию, которая должна будет заново пройти госэкспертизу.

«То, как шла реализация нацпроекта, это беспредел, диверсия и саботаж»,— отметила Жанна Рябцева, подводя итог заседания комитета по рассмотрению проблем «Оздоровления Волги».

Сергей Титов, Ульяновск

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