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Суд в Москве арестовал главу РАЭК Сергея Гребенникова по делу о наркотиках

Тверской суд Москвы арестовал главу Российской ассоциации электронных коммуникаций (РАЭК) Сергея Гребенникова, обвиняемого по статье о производстве, сбыте и пересылке наркотиков (ст. 30, п. «б» ч. 3 ст. 228.1 УК). Меру пресечения ему избрали на месяц и 19 суток. Об этом сообщается в Telegram-канале судов общей юрисдикции города.

Сергей Гребенников

Сергей Гребенников

Фото: Суды общей юрисдикции города Москвы

Сергей Гребенников

Фото: Суды общей юрисдикции города Москвы

Согласно карточке арестного дела на сайте Тверского суда, решение по мере пресечения было вынесено 25 января. 29 января оно вступило в силу. ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах сообщил, что у Сергея Гребенникова в ходе досмотра был обнаружен кокаин. Других подробностей дела агентство не приводит.

Часть 3 статьи 228.1 УК, по которой Сергею Гребенникову предъявлено обвинение, предполагает совершение преступления в особо крупном размере. Санкция по этой статье — от 8 до 15 лет лишения свободы.

Сергей Гребенников возглавил РАЭК в 2022 году и курировал организацию интернет-конференций и церемоний в России (Russian Internet Week, Премия рунета, РИФ+КИБ). РАЭК объединяет более 150 участников рынка электронных коммуникаций, защищает права и интересы игроков этой индустрии, занимается поддержкой проектов в отраслевом образовании и науке.

В марте 2024 года ФНС обратилась в суд с заявлением о банкротстве структуры руководства РАЭК Сергея Гребенникова и АНО «Цифровая экономика» Сергея Плуготаренко «Рунет медиа холдинг».

Подробнее о ходе судебного разбирательства — в материале «Ъ» «В "Рунет" пришли за налогами».

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