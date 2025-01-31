Минпросвещения предлагает единый стандарт для школьных пространств на тему ВОВ

Минпросвещения подготовило законопроект о единой визуализации пространств во всех школах в стране, сообщил глава ведомства Сергей Кравцов. Речь идет в том числе о пространствах, посвященных Великой Отечественной войне.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Сергей Кравцов

Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ Сергей Кравцов

Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

«Мы подготовили законопроект, он может быть от "Единой России", чтобы во всех школах нашей страны были единые требования к визуализации школьных пространств, в том числе посвященных победе в Великой Отечественной войне»,— сказал господин Кравцов на заседании оргкомитета «Единой России» «Наша Победа» (цитата по ТАСС).

Господин Кравцов не уточнил, когда законопроект планируется внести на рассмотрение в Госдуму. Сейчас визуализация пространств в российских учебных заведениях никак не регулируется.

При поддержке «Единой России» с 2018 года реализуется акция «Парта Героя». В ее рамках на школьных партах размещают QR-код с ссылкой на официальный портал с информацией о россиянах, совершивших «доблестный поступок и проявивших личное мужество», говорится на сайте партии. «Парта Героя» — акция партпроекта «Новая школа», председателем общественного совета партпроекта назначен Сергей Кравцов.

Полина Мотызлевская