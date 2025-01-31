Нефтяная компания Neste объяснила появление белых гранул на побережье Ханко

Белые гранулы, обнаруженные на побережье полуострова Ханко в Финляндии, могли попасть туда из промывочных вод судна нефтеперерабатывающей компании Neste. Пресс-служба предприятия заверила, что они не представляют опасности для человека. Финский институт окружающей среды проверяет правдивость этого сообщения.

Предварительно сообщается, что гранулы могли оказаться в воде из-за жидкости, которую используют в промывке судов. В ее составе, по данным компании, есть не только растительные масла, но и животные жиры. Они не вредят природе, но не должны оказываться в окружающей среде. Компания подчеркнула, что готова сотрудничать с властями и детально разобраться в происшествии.

Операционный директор компании Маркку Корвенранта пояснил, что предприятие нарушило правила по перевозке таких жидкостей. Законодательство требует, чтобы все промывочные жидкости сбрасывались в систему сточных вод порта, однако Neste нарушила это требование.

Эти гранулы появились на берегу 26 января. Спустя два дня, 28 января, на берег вынесло большое количеств мертвой рыбы, сообщила финская телекомпания Yle. Финские надзорные органы начали расследование, по итогам которого выяснится, есть ли связь между этими двумя происшествиями.