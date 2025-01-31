Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

В 2025 году Татарстану выделили квоту на хадж на 1,8 тыс. человек

Квота на хадж для духовного управления мусульман в Татарстане в 2025 году составит 1,8 тыс. человек. Об этом сообщает пресс-служба ДУМ республики.

Всего для России в предстоящий сезон хаджа выделили 25 тыс. мест для представителей духовных управлений мусульман, которые дадут аккредитованным хадж-операторам поручение по организации паломничества.

«В Саудовской Аравии считают, что у нас официально 20 миллионов мусульман, и на каждый миллион выделяется тысяча человек. Однако, на протяжении нескольких лет хадж-миссия, организованная в рамках Совета Федерации, по просьбе мусульманских организаций достигала договоренности о дополнении квоты еще на 5000 человек, так как желающих совершить хадж больше. Мы надеемся, что и в этом году эта дополнительная квота будет одобрена», — отметил муфтий Москвы, глава Духовного собрания мусульман России Альбир хазрат Крганов.

В июне 2024 года в хадж в Саудовскую Аравию отправилось 1,4 тыс. татарстанцев.

Дарья Сайфиева

Новости компаний Все

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...