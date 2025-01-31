В 2025 году Татарстану выделили квоту на хадж на 1,8 тыс. человек

Квота на хадж для духовного управления мусульман в Татарстане в 2025 году составит 1,8 тыс. человек. Об этом сообщает пресс-служба ДУМ республики.

Всего для России в предстоящий сезон хаджа выделили 25 тыс. мест для представителей духовных управлений мусульман, которые дадут аккредитованным хадж-операторам поручение по организации паломничества.

«В Саудовской Аравии считают, что у нас официально 20 миллионов мусульман, и на каждый миллион выделяется тысяча человек. Однако, на протяжении нескольких лет хадж-миссия, организованная в рамках Совета Федерации, по просьбе мусульманских организаций достигала договоренности о дополнении квоты еще на 5000 человек, так как желающих совершить хадж больше. Мы надеемся, что и в этом году эта дополнительная квота будет одобрена», — отметил муфтий Москвы, глава Духовного собрания мусульман России Альбир хазрат Крганов.

В июне 2024 года в хадж в Саудовскую Аравию отправилось 1,4 тыс. татарстанцев.

Дарья Сайфиева