Борис Эбзеев совершил рабочую поездку в Белгородскую область

Генеральный директор ПАО «Россети Центр» – управляющей организации ПАО «Россети Центр и Приволжье» Борис Эбзеев в рамках рабочей поездки в Белгородскую область встретился с коллективом филиала Белгородэнерго и проверил работу ряда объектов электросетевого комплекса региона.



Фото: Белгородэнерго

С сотрудниками филиала обсуждались вопросы прохождения осенне-зимнего периода, реализации программ технического обслуживания и ремонта, а также совершенствования процессов оперативно-диспетчерского управления. Руководитель компании отметил значимость слаженной работы персонала в обеспечении надежности электроснабжения в сложных условиях приграничного региона.

В белгородском многофункциональном информационно-технологическом центре (МИТЦ) руководитель оценил уровень цифровизации и внедрения современных технологий в управление электросетевым комплексом. Центр выполняет ключевые функции по мониторингу, контролю и оперативному реагированию на любые изменения в работе сетей.

«Белгородэнерго» – один из передовых филиалов компании, демонстрирует высокий уровень профессионализма и технологической оснащенности. В сложной обстановке приграничного региона энергетики работают с максимальной отдачей, обеспечивая жителей электричеством. Мы продолжим развивать здесь сетевую инфраструктуру, внедряя передовые цифровые решения и повышая надежность энергосистемы», – сказал Борис Эбзеев.

Источник: телеграм-канал «Россети Центр»