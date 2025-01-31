Председатель Тверского суда Москвы Ольга Солопова подала в отставку

Председатель Тверского районного суда Москвы Ольга Солопова написала заявление об отставке. Оно будет рассмотрено на заседании квалификационной коллегии судей сегодня, 31 января. В заявлении госпожи Солоповой датой прекращения полномочий указано 17 марта 2025 года.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Ольга Солопова в 2007 году

Фото: Тверской районный суд Ольга Солопова в 2007 году

Фото: Тверской районный суд

О решении Ольги Солоповой сложить полномочия стало известно из опубликованного проекта повестки сегодняшнего заседания коллегии. Источник «Ъ» в судебной системе Москвы подтвердил информацию о решении госпожи Солоповой уйти в отставку. По словам собеседника, это связано с желанием судьи выйти на пенсию.

Ольга Солопова родилась в 1962 году. Окончила юридический факультет МГУ им. М. В. Ломоносова по специальности «юриспруденция». Начала работать судьей с 1989 года. В 1998 году стала заместителем председателя Лефортовского суда, в 2002 году — председателем Басманного суда, в марте 2013 года — председателем Тверского суда.

Награждена почетной грамотой совета судей Москвы, медалью «В память 850-летия Москвы», медалью «За безупречную службу», медалью «За заслуги перед судебной системой Российской Федерации 2 степени».