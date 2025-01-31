Ушедший в отставку глава Пермского округа поблагодарил коллег и жителей территории

Бывший глава Пермского округа Владимир Цветов поблагодарил коллег и жителей муниципалитета. «За прошедшие три года, что я был главой Пермского муниципального округа, и шесть лет — в качестве главы администрации мы с вами строили, ремонтировали, благоустраивали и воплощали в жизнь амбициозные проекты. За это время округ стал важной частью моей жизни. И сегодня говорю всем — спасибо!» — написал господин Цветов в своем телеграм-канале.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Владимир Цветов

Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ Владимир Цветов

Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ

Владимир Цветов также поблагодарил команду правительства и губернатора Пермского края Дмитрия Махонина «за личное участие и поддержку проектов», депутатов местной думы и жителей.

Как сообщал «Ъ-Прикамье», вчера депутаты думы Пермского муниципального округа приняли отставку главы муниципалитета Владимира Цветова. Исполнять обязанности главы на период проведения конкурсных процедур будет первый заместитель главы округа Ольга Андрианова. Владимир Цветов возглавлял Пермский муниципальный район с апреля 2021 года.