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Коммерсантъ FM
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Пломбы нарушают логистику

Какие проблемы возникли у бизнеса из-за новых правил перевозки грузов

Логистические компании жалуются на проблемы с электронными навигационными пломбами. В некоторых случаях их невозможно снять из-за того, что они не отображаются в системе таможенной службы, говорят собеседники “Ъ FM”. В итоге грузы простаивают на границе, а бизнес несет убытки. Установка электронных пломб на фуры при перевозке табака, алкоголя, электроники, одежды и обуви стала обязательной с 27 января. Это касается ввоза или транзита товаров не только через Россию, но и Белоруссию. Как бизнес оценивает нововведение? И с какими трудностями приходится сталкиваться транспортным компаниям? Разбирался Владислав Викторов.

Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

Первые перевозки с использованием электронных навигационных пломб в России начались в 2020 году. В Минтрансе запуск называли успешным. За это время было осуществлено больше 66 тыс. поездок. А с 27 января перечень товаров, которые нужно возить под пломбой, расширился, и теперь ставить их нужно не только на российской границе, но и белорусской. Как рассказал “Ъ FM” заместитель генерального директора BMJ-logistics Константин Бондаренко, в этот момент начались проблемы: «Если груз идет через Республику Беларусь, "Белтаможсервис" как оператор навешивает на машину белорусскую пломбу.

И вот первые машины пришли в Москву, и оказалось, что эти устройства наша система не видит, а снять их никто не может.

Все звонки в "Центр развития цифровых платформ" окончились тем, что там сказали, что проблему видят и будут ее решать. А снять их можно только программным путем, никакого физического способа нет».

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Ни в «Центре развития цифровых платформ», ни в «Белтаможсервисе», которые выступают операторами системы электронных пломб в России и Белоруссии, на запросы “Ъ FM” не ответили. Официальный комментарий не смогли предоставить и в Минтрансе. Участники рынка говорят, что все проблемы им приходится решать в ручном режиме вместе с оператором. При этом и сотрудники таможни на местах зачастую сами пока не очень понимают, как должна работать система. Очевидно, что с нововведением власти поторопились при том, что стоит установка пломбы не дешево, считает старший партнер компании «Оптималог» Георгий Властопуло:

«У нас проходила машина в Забайкальске. Обошлась она нам в 15 тыс. руб., и это немаленькая сумма на самом деле. Плюс ко всему, пока непонятно, как оформлять навигационные пломбы, если в транспортном средстве несколько товарных партий для разных клиентов, которые идут на разные склады временного хранения. Где машина должна пломбироваться, если она следует еще на один СВХ, что не запрещено в рамках конвенции дорожных перевозок грузов?»

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В свою очередь, в Минтрансе заявляли, что внедрение электронных пломб должно помочь в борьбе с незаконным импортом и оборотом табака, алкоголя и других товаров и целом перевозки грузов станут более прозрачными и безопасными. Но все собеседники “Ъ FM” считают нововведение избыточным. По словам исполнительного директора компании Transasia Logistics Кирилла Латинского, до сих пор и так действовали эффективные механизмы контроля качества товаров: «Никаких серьезных злоупотреблений за последнее время, связанных с перемещением подобных грузов, как Белоруссией, так и уж тем более Российской Федерацией, не происходило. Все эти перевозки видны, все таможенные процедуры отлажены. Сотрудники СВХ постоянно находятся в контакте с компанией, которая отвечает за подобные моменты. С ними там ругаются, и это все приводит к тому, что транспортные средства простаивают, перевозчики несут убытки.

Перевозчик получает всего лишь €100-150, то есть это вообще ни о чем, потому что транспорт дорогостоящий, и игроков рынка такая история точно не устраивает».

Собеседники “Ъ FM” не исключают, что в ближайшее время с проблемами при использовании электронных пломб столкнутся больше перевозчиков. Нововведение вступило в силу недавно, и за это время, например, до Москвы успели добраться только первые машины из Белоруссии. А на подходе еще сотни грузовиков, которые движутся с восточных границ.

С нами все ясно — Telegram-канал "Ъ FM".

Владислав Викторов

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