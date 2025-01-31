Новую городскую платную автостоянку запускают на Конюшенной площади 31 января

В пятницу, 31 января, на Конюшенной площади в центре Петербурга в тестовом режиме начинает работу новая городская автостоянка. Въезд будет осуществляться по парковочным билетам, которые нужно получить перед шлагбаумом, а при выезде отсканировать QR-код.

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Как сообщили в комитете по транспорту Петербурга, тестовый режим продлится около двух недель. О начале работы автостоянки в штатном режиме будет сообщено дополнительно.

Рассчитана новая автостоянка на 60 машиномест. При этом сборно-разборная конструкция позволяет использовать всю территорию Конюшенной площади для проведения городских мероприятий, уточнили в комтрансе.

Ранее «Ъ-СПб» писал, что петербургский аэропорт Пулково снова поднял тарифы на парковку — с 350 до 400 рублей за полчаса. При этом ранее региональное управление Федеральной антимонопольной службы (ФАС) признало их необоснованно дорогими.

Андрей Цедрик