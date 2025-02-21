Сегодня исполняется 89 лет старейшему депутату Госдумы Владимиру Ресину

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Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ Владимир Ресин

Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ

Его поздравляет заместитель председателя правительства РФ Марат Хуснуллин:

— Дорогой Владимир Иосифович! Примите самые искренние поздравления по случаю Вашего Дня рождения! В профессиональном сообществе Вы известны как целеустремленный и мудрый руководитель, способный эффективно решать задачи самого сложного уровня в интересах процветания России и улучшения жизни людей. Среди сотен градостроительных проектов, реализация которых проходила под Вашим руководством,— десятки знаковых и масштабных, изменивших облик Москвы. Уважение вызывает Ваш вклад в работу Государственной думы. Благодарю Вас за многолетнее плодотворное сотрудничество и активное участие в решении актуальных отраслевых задач. Желаю Вам крепкого здоровья, благополучия, новых профессиональных успехов, уникальных и амбициозных проектов!

Сегодня исполняется 73 года советнику президента РФ, специальному представителю президента РФ по международному сотрудничеству в сфере транспорта Игорю Левитину

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Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ Игорь Левитин

Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ

Его поздравляет президент АвтоВАЗа Максим Соколов:

— Уважаемый Игорь Евгеньевич! От всей души поздравляю Вас с днем рождения! Знаю Вас как образец профессионализма и ответственного служения интересам Родины и ее транспортного комплекса. В «нулевых» годах именно Вы на позиции министра транспорта России заложили базис для развития ключевой для страны отрасли, определили основные направления ее роста. Благодаря Вам и нашей транспортной команде было успешно реализовано большое количество инфраструктурных проектов во всех сферах транспорта. Вы и сегодня щедро делитесь своим богатейшим опытом с новыми поколениями транспортников. Желаю Вам крепкого здоровья, счастья, успехов и процветания нашей родной отрасли!

Рубрику ведет группа «Прямая речь»