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В небе над Ростовской областью сбили 25 беспилотников

Минувшей ночью силы ПВО отразили массированную атаку врага. Всего было уничтожено 25 беспилотников, сообщает врио губернатора Ростовской области Юрий Слюсарь в своем Telegram-канале.

Фото: Артем Краснов, Коммерсантъ

Фото: Артем Краснов, Коммерсантъ

БПЛА сбили в Ростове, Таганроге, Шахтах, Новошахтинске, Азовском, Чертковском, Октябрьском, Тарасовском, Красносулинском, Миллеровском и Зерноградском районах. По данным оперативных служб, пострадавших нет.

В Красносулинском районе, возле хутора Грачев, из-за падения обломков БПЛА на опору ЛЭП произошел обрыв электропроводов. Сейчас на месте находятся дежурные службы. Информация о последствиях на земле в других районах уточняется.

Последняя массированная атака на Ростовскую область с начала 2025 года произошла ночью 5 января. Тогда средствами ПВО было уничтожено 37 беспилотников в Таганроге, Неклиновском, Миллеровском, Тарасовском и Белокалитвинском районах. В селе Новобессергеновка Неклиновского района и Таганроге из-за падения обломков беспилотников были повреждены автомобили и дома граждан — разбиты окна, посечена кровля и стены. Ранение получил семилетний ребенок, находящийся в одном из домов, поврежденных из-за падения обломков БПЛА. Пострадавший был доставлен в БСМП Таганрога, где ему оказали необходимую медицинскую помощь.

Ева Китаева

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