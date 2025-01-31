В небе над Ростовской областью сбили 25 беспилотников

Минувшей ночью силы ПВО отразили массированную атаку врага. Всего было уничтожено 25 беспилотников, сообщает врио губернатора Ростовской области Юрий Слюсарь в своем Telegram-канале.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Артем Краснов, Коммерсантъ Фото: Артем Краснов, Коммерсантъ

БПЛА сбили в Ростове, Таганроге, Шахтах, Новошахтинске, Азовском, Чертковском, Октябрьском, Тарасовском, Красносулинском, Миллеровском и Зерноградском районах. По данным оперативных служб, пострадавших нет.

В Красносулинском районе, возле хутора Грачев, из-за падения обломков БПЛА на опору ЛЭП произошел обрыв электропроводов. Сейчас на месте находятся дежурные службы. Информация о последствиях на земле в других районах уточняется.

Последняя массированная атака на Ростовскую область с начала 2025 года произошла ночью 5 января. Тогда средствами ПВО было уничтожено 37 беспилотников в Таганроге, Неклиновском, Миллеровском, Тарасовском и Белокалитвинском районах. В селе Новобессергеновка Неклиновского района и Таганроге из-за падения обломков беспилотников были повреждены автомобили и дома граждан — разбиты окна, посечена кровля и стены. Ранение получил семилетний ребенок, находящийся в одном из домов, поврежденных из-за падения обломков БПЛА. Пострадавший был доставлен в БСМП Таганрога, где ему оказали необходимую медицинскую помощь.

Ева Китаева