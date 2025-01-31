В авиакатастрофе в Вашингтоне погиб российский экс-фигурист Александр Кирсанов

Бывший фигурист Александр Кирсанов находился на борту самолета, который потерпел крушение в Вашингтоне. Об этом сообщила его жена Наталья Гудина каналу ABC.

По ее словам, она вместе с мужем посадила на рейс своих учеников, двух молодых фигуристов, которые летели в Национальный лагерь развития фигурного катания. С ними должен был полететь один из супругов, и пара решила, что отправится Кирсанов.

«Я потеряла все. Я потеряла мужа, своих учеников, своих друзей»,— сказала Наталья Гудина.

Александр Кирсанов выступал за Россию, США, Азербайджан. Он окончил карьеру в 2004 году, после чего стал тренером и хореографом.

29 января пассажирский самолет American Airlines вылетел из города Уичито в Канзасе и столкнулся с военным вертолетом при заходе на посадку в Вашингтоне. Оба судна упали в реку Потомак. На борту было в общей сложности 67 человек, никто не выжил. В числе погибших — российские фигуристы Евгения Шишкова и Вадим Наумов.

Подробнее о ЧП — в публикации «Ъ» «Вертолет не пропустил лайнер».