Для спасения Никиты Левковского не хватает 918 209 руб.

Руководитель Центра патологии позвоночника ООО «Клинический госпиталь на Яузе» Андрей Бакланов (Москва): «У Никиты правосторонний грудопоясничный сколиоз самой тяжелой, 4-й степени, деформация позвоночника стремительно прогрессирует. Консервативное лечение не дало желаемого результата. Необходимо хирургическое лечение, которое будет проведено с использованием новой технологии VBT. Она позволяет корректировать деформацию в процессе роста костей, сохраняя подвижность позвоночника. После операции спина максимально выпрямится, болевой синдром уйдет, качество жизни улучшится. Никита сможет вести активный образ жизни наравне со сверстниками».

Стоимость операции 2 052 209 руб. Компания, пожелавшая остаться неназванной, внесла 1 100 000 руб. Телезрители ГТРК «Калининград» соберут 34 тыс. руб. Не хватает 918 209 руб.

Дорогие друзья! Если вы решили спасти Никиту Левковского, пусть вас не смущает цена спасения. Любое ваше пожертвование будет с благодарностью принято. Деньги можно перечислить в Русфонд или на банковский счет мамы Никиты — Аллы Анатольевны Гречкиной. Все необходимые реквизиты есть в Русфонде. Можно воспользоваться и нашей системой электронных платежей, сделав пожертвование с банковской карты, мобильного телефона или электронной наличностью, в том числе и из-за рубежа (подробности на rusfond.ru).