Житель Новгородской области обвиняется в доведении до суицида подростка из Уфы

В Уфе по ходатайству следствия арестован житель Новгородской области, обвиняемый в покушении на доведение до самоубийства несовершеннолетней (п. «а» ч. 2 ст. 110 УК РФ). Как сообщили пресс-службы управления СКР и МВД по Башкирии, 20-летний фигурант уголовного дела познакомился с 16-летней уфимкой, играя в компьютерную игру онлайн. Он также узнал персональные данные подростка.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

"По версии следствия, фигурант после общения с несовершеннолетней жительницей Уфы в сети интернет стал испытывать к ней личную неприязнь",— говорится в пресс-релизе.

С апреля по ноябрь 2024 года обвиняемый в мессенджерах угрожал подростку расправой, унижал ее и склонял к суициду.

Он создал фейковый telegram-канал, в котором якобы от лица девочки выкладывал видеозаписи истязаний животных, рассылал от имени ее родственников сообщения интимного характера и с угрозами соседям, знакомым и одногруппникам. От имени несовершеннолетней он сообщал в школы о якобы минировании. Также обвиняемый нанял людей для расклейки по Уфе листовок с негативной информацией о потерпевшей.

Фигурант уголовного дела был задержан дома полицейскими и сотрудниками Росгвардии и доставлен в Уфу. Он сознался в преступлении.

Наталья Балыкова