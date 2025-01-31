IT не сбавляет градуса

IT-специалисты остаются одними из самых востребованных на рынке труда России в целом и Санкт-Петербурга в частности. Особенно ощущается необходимость разработчиков на фоне продолжающегося процесса импортозамещения иностранных продуктов. По последним данным, количество сотрудников IT-компаний в стране превышает 850 тыс. человек. В Министерстве цифрового развития заявляют о планах к 2030 году увеличить этот показатель до 1,5 млн человек. В кадровых трендах 2025 года разбиралась корреспондент Guide.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран По данным hh.ru, спрос на специалистов уровня middle в 2024 году вырос на 9% в сравнении с 2023 годом, было опубликовано более 37 тыс. вакансий — одна треть от всего объема предложений

Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ По данным hh.ru, спрос на специалистов уровня middle в 2024 году вырос на 9% в сравнении с 2023 годом, было опубликовано более 37 тыс. вакансий — одна треть от всего объема предложений

Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

Рост потребности

В 2024 году IT-компании Петербурга разместили на HeadHunter более 78 тыс. вакансий, что на 10% больше, чем в 2023-м (более 71 тыс. вакансий) и на 16% — чем в 2022-м, приводит данные директор hh.ru по СЗФО Юлия Сахарова.

При этом говорить об увеличении спроса на IT-специалистов, как о тенденции пока рано. В прошедшем году спрос на сотрудников был лишь на 3% больше, чем в 2021 году, когда работодатели искали 76 тыс. специалистов разного профиля. «Мы видим, что потребность в кадрах после обвального 2022 года и начала СВО в IT-сфере города только начала восстанавливаться. Это происходит волнообразно на фоне роста конкуренции среди соискателей и достаточно нестабильной ситуации с динамикой зарплат»,— объясняет госпожа Сахарова.

За первые недели 2025 года IT-компании Петербурга выложили уже около 4 тыс. вакансий. При этом в начале прошлого года работодатели были значительно активнее: потребность в кадрах была на 23% больше. По словам госпожи Сахаровой, это совсем не означает спада интереса. «Рынок только начинает "разгоняться" в начале года, потому мы видим пока низкий спрос»,— отмечает эксперт.

Об активном развитии IT-отрасли, росте спроса на специалистов и дефиците кадров говорил глава Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ Максут Шадаев в декабре во время совещания президента России с членами правительства. «За последние четыре года IT-отрасль у нас росла быстрее всех других крупных отраслей экономики. Естественно, это сказывается на дефиците кадров. И отрасль продолжает расти: за первые полгода 2024 года у нас прирост 63% по отношению к прошлому году. То есть это очень большие темпы реализации собственных IT-решений, услуг, которые оказывают IT-компании. У нас за четыре года количество сотрудников IT-компаний увеличилось на 50% и превысило 850 тыс. человек»,— докладывал господин Шадаев. В планах правительства к 2030 году увеличить российский штат разработчиков еще на 700 тыс. человек.

«Штучный» кадр

Наиболее востребованными на рынке труда остаются разработчики, системные аналитики, тестировщики, заявляют опрошенные Guide IT-компании. Более активно компании ищут разработчиков со знанием языков Java и Python. «Дефицит разработчиков на рынке особенно в мейнстримовых технологиях таких как, например, Java и Python, никуда не исчез. Он по-прежнему обусловлен необходимостью достаточно широкого импортозамещения. Многие компании продолжают работать на западном софте, который был приобретен еще до событий 2022 года и естественным образом устаревает и требует замены»,— отмечает директор департамента разработки программного обеспечения «Рексофт» Николай Сокорнов.

Нехватка кадров, по словам директора департамента по управлению талантами компании «Т1 Иннотех» Вероники Еликовой, обусловлена, в том числе, развитием современных решений и ужесточением требований к их безопасности.

Помимо опытных разработчиков, на рынке как всей России, так и Петербурга сохраняется дефицит системных аналитиков, DevOps-инженеров и специалистов по кибербезопасности, замечает руководитель направления подбора Axenix Наталья Люсова. По ее мнению, закрыть нехватку в этих направлениях в новом году «скорее всего, не удастся». Аналогичное мнение высказывает руководитель отдела рекрутинга Selectel Софья Вовненко: «Найти высококвалифицированного эксперта в любое направление IT — сложная задача. Зачастую проблемы кроются в недостатке актуальных знаний кандидатов и/или отсутствии погружения в реальную релевантную практику. Соответственно, дефицит востребованных специалистов сохранится и в 2025 году».

В условиях импортозамещения, активная фаза которого началась после 2022 года, растет спрос на 1С-разработчиков и аналитиков, указывают участники рынка. «Пиковый спрос на 1С-программистов связан со стремительными темпами перехода компаний на российский софт для систем учета»,— комментирует тенденцию госпожа Еликова.

Развитие технологий искусственного интеллекта и общая востребованность мощностей дата-центров, по мнению госпожи Вовненко, привели к росту спроса на инженеров для работы с центрами обработки данных. «Это специалисты на стыке IT и технической специальности, умеющие работать с современной аппаратной инфраструктурой дата-центров,— поясняет госпожа Вовненко.— Динамика развития облачного рынка подтверждает, что спрос на облачные сервисы и услуги ЦОД будет только расти, соответственно, потребуются квалифицированные кадры не только для поддержания дата-центров, но и для развития новых продуктовых решений». Кроме того, растет потребность в сильных руководителях — тимлидах, отмечают в Selectel.

На уровне middle и senior

Стабильным остается тот факт, что компании в первую очередь ищут специалистов с опытом — уровней middle и senior. Такой интерес понятен: работодателям нужны сотрудники, готовые включиться в проект практически сразу, без дополнительной раскачки. По данным hh.ru, в 2024 году петербургские компании в первую очередь искали «айтишников» со стажем от одного года до трех лет — «свежих» middle. Спрос на специалистов такого уровня в прошлом году по сравнению с 2023-м вырос на 9%, в 2024-м было опубликовано более 37 тыс. вакансий — одна треть от всего объема предложений, приводит аналитику госпожа Сахарова и заявляет, что работодатели в целом получают нужный объем кандидатов. По данным эксперта, чуть реже компании искали сотрудников с опытом от трех до шести лет — «прокачанных» middle-специалистов или «свежих» senior. С такими требованиями было опубликовано 29 тыс. вакансий.

«Проблема именно квалифицированных специалистов уровней middle и senior стоит достаточно остро. Компаниям нужны специалисты, готовые практически сразу включиться в проект без дополнительного обучения со стороны работодателя»,— комментирует ситуацию господин Сокорнов.

Руководитель направления подбора Axenix Наталья Люсова отмечает, что IT-организациями нужны опытные сотрудники для решения сложных задач, оптимизации процессов и руководства командами: архитекторы, инженеры по безопасности, лиды команд разработки. Эксперт полагает, что в 2025 году сохранится высокий спрос на middle- и senior-специалистов.

При этом представители IT-компаний отмечают, что начинающих специалистов на рынке труда даже переизбыток. «На рынке много начинающих специалистов без практического опыта, что связано с массовым интересом к IT-сфере и доступностью образовательных курсов. Однако большинство таких специалистов не обладают достаточной глубиной знаний или навыками, которые востребованы на практике»,— комментирует Софья Вовненко. По словам Натальи Люсовой, некоторый переизбыток специалистов наблюдается среди начинающих разработчиков, Data Science специалистов, дизайнеров UI/UX. Эксперт связывает это с популяризацией данных профессий через различные онлайн-курсы.

Учитывая общий дефицит кадров, некоторые компании все же принимают на работу «юниоров» и дообучают их уже в процессе. «Внутреннее дообучение талантов позволяет компаниям формировать кадровый резерв, сокращая зависимость от внешнего рынка труда и снижая издержки»,— высказывается госпожа Еликова.

Аутсорсинг как выход

В условиях активного развития отрасли и при этом дефицита кадров компании прибегают к аутсорсингу — к найму сотрудников со стороны. «Спрос на аутстаффинг специалистов в IT-отрасли растет. По некоторым оценкам, в 2024 году он увеличился на 15–20% по сравнению с прошлым годом»,— приводит данные господин Сокорнов.

В «Т1 Иннотех» замечают, что практика привлечения специалистов на условиях аутсорсинга сейчас достаточно распространена. «Высокая динамика развития отрасли и специфика проектной деятельности зачастую требуют оперативного привлечения квалифицированных кадров. Аутсорсинг также позволяет компаниям эффективно решать задачи, связанные с реализацией краткосрочных проектов или требующих узкоспециализированных компетенций. Учитывая текущие тенденции развития IT-рынка, в долгосрочной перспективе стабильный спрос на услуги аутсорсинга сохранится»,— заключает Вероника Еликова.

Надежда Ярмула