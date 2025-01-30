В Сириусе создали штаб для мониторинга последствий разлива мазута

В Сириусе был сформирован штаб по наблюдению за последствиями разлива нефтепродуктов. Специалисты проверят информацию о загрязнении моря и гибели пострадавших птиц, сообщает пресс-служба администрации федеральной территории.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Администрация Краснодарского края Фото: Администрация Краснодарского края

В состав штаба вошли представители местных властей, МЧС, ученые и орнитологи. На побережье ежедневно задействуют 27 судов. По данным за январь, мазутных пятен на воде и пляжах не обнаружили.

Также в Сириусе организовали пункты спасения птиц. Ветеринарную помощь получили 104 пострадавшие особи.

Нурий Бзасежев