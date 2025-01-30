Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Сочи вошел в топ популярных направлений в 2025 году

В рейтинге самых популярных направлений для отдыха в 2025 году среди российских городов лидируют Калининград, Сочи и Санкт-Петербург. Среди зарубежных направлений популярностью пользуются Таиланд, Япония, Китай и Вьетнам, сообщает Российский союз туриндустрии (РСТ) со ссылкой на исследование сервиса OneTwoTrip.

Фото: Дмитрий Михеенко

Фото: Дмитрий Михеенко

В исследовании также сказано, что около 20% опрошенных собираются путешествовать в одиночку, а 44,6% — с парой. Четверть туристов планируют поехать с детьми и столько же с друзьями. При выборе направления туристы ориентируются на стоимость поездки (75,6%), маршрут (39,2%) и необходимость визы (29%). Почти половина россиян уже выбрала места для путешествий, но не забронировали их.

Большинство респондентов — около двух третей — предпочитают экскурсионные поездки, 49,9% — пляжный отдых, а 32,1% интересуются гастрономическими путешествиями.

Около 22% россиян планируют потратить от 50 до 100 тыс. руб. на человека, 15,6% ищут бюджетные варианты до 30 тыс.

Вячеслав Рыжков

Новости компаний Все

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...