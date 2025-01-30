Сочи вошел в топ популярных направлений в 2025 году

В рейтинге самых популярных направлений для отдыха в 2025 году среди российских городов лидируют Калининград, Сочи и Санкт-Петербург. Среди зарубежных направлений популярностью пользуются Таиланд, Япония, Китай и Вьетнам, сообщает Российский союз туриндустрии (РСТ) со ссылкой на исследование сервиса OneTwoTrip.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Михеенко Фото: Дмитрий Михеенко

В исследовании также сказано, что около 20% опрошенных собираются путешествовать в одиночку, а 44,6% — с парой. Четверть туристов планируют поехать с детьми и столько же с друзьями. При выборе направления туристы ориентируются на стоимость поездки (75,6%), маршрут (39,2%) и необходимость визы (29%). Почти половина россиян уже выбрала места для путешествий, но не забронировали их.

Большинство респондентов — около двух третей — предпочитают экскурсионные поездки, 49,9% — пляжный отдых, а 32,1% интересуются гастрономическими путешествиями.

Около 22% россиян планируют потратить от 50 до 100 тыс. руб. на человека, 15,6% ищут бюджетные варианты до 30 тыс.

Вячеслав Рыжков