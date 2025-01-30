Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Зону ЧС в Крыму из-за разлива мазута расширили на 6 муниципалитетов

В Крыму границы зоны техногенной чрезвычайной ситуации регионального характера расширили на шесть муниципалитетов. Об этом говорится в указе главы республики Сергея Аксенова.

Фото: Telegram-канал главы Крыма Сергея Аксенова

Фото: Telegram-канал главы Крыма Сергея Аксенова

Режим ЧС действовал только в Керчи и Ленинском районе. Теперь в зону его действия внесли Феодосию, Судак, Евпаторию, Саки, Сакский и Черноморский районы.

Региональный режим ЧС в Крыму был введен после разлива мазута из танкеров, потерпевших крушение в Керченском проливе 15 декабря 2024 года. В соседнем Краснодарском крае, на который пришлась большая часть последствий экокатастрофы, действует ЧС федерального масштаба.

Татьяна Ручкина

Новости компаний Все

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...