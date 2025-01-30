Зону ЧС в Крыму из-за разлива мазута расширили на 6 муниципалитетов

В Крыму границы зоны техногенной чрезвычайной ситуации регионального характера расширили на шесть муниципалитетов. Об этом говорится в указе главы республики Сергея Аксенова.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Telegram-канал главы Крыма Сергея Аксенова Фото: Telegram-канал главы Крыма Сергея Аксенова

Режим ЧС действовал только в Керчи и Ленинском районе. Теперь в зону его действия внесли Феодосию, Судак, Евпаторию, Саки, Сакский и Черноморский районы.

Региональный режим ЧС в Крыму был введен после разлива мазута из танкеров, потерпевших крушение в Керченском проливе 15 декабря 2024 года. В соседнем Краснодарском крае, на который пришлась большая часть последствий экокатастрофы, действует ЧС федерального масштаба.

Татьяна Ручкина