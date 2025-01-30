Обозреватель “Ъ FM” Александр Леви рассказывает о разработке Microsoft, позволяющей бесшовную интеграцию ПК и iPhone.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Gonzalo Fuentes / Reuters Фото: Gonzalo Fuentes / Reuters

Нужно было дожить до 2025 года и эры искусственного интеллекта, чтобы Microsoft начала внедрение функции «Связь с Windows», которая позволяет пользователям iPhone получить доступ к своему смартфону прямо из меню «Пуск». В частности, речь идет о быстром доступе к просмотру уровня заряда батареи, проверке состояния подключения к сети, отслеживанию последних действий на устройстве, доступе к сообщениям и звонкам. Также новая функция позволяет обмениваться файлами между персональным компьютером и iPhone через боковую панель, что в теории должно заметно упростить процесс передачи данных между устройствами.

Такая же бесшовная интеграция для аппаратов на базе Android доступна с осени прошлого года. Для зеленого робота «Связь с Windows» поддерживается широким спектром устройств. В основном это модели Samsung: серии Galaxy от S9 до S24 и Galaxy Note от 9 до 20, складные версии Fold и Flip, а также Samsung серий A, M и F. Некоторые модели Honor, включая серию Magic, конкретные смартфоны брендов OnePlus, Oppo, Realme, ROG и Xiaomi.

Согласно собственной стратегии, Microsoft стремится создать платформу, которая позволит интегрировать текущие экосистемы популярных устройств так, чтобы это было удобно пользователю. По крайней мере, такова публичная позиция. Протестировать новую совместную работу между Windows 11 и смартфонами Apple могут участники программы Windows Insider. На текущем этапе Microsoft собирает отзывы пользователей, чтобы впоследствии внести необходимые улучшения перед официальным публичным запуском. Вероятнее всего, функция станет доступна в одном из будущих крупных обновлений операционной системы.

Александр Леви