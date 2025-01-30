Взятки разбавляли асфальтом и услугами

Центральный районный суд Челябинска признал владельца и директора крупной подрядной организации ООО «Уралдорстрой» (УДС) Нвера Колозяна виновным в даче взятки сотруднику госучреждения и приговорил его к пяти годам колонии строгого режима со штрафом 40 млн руб. Следствие и суд установили, что предприниматель дал взятку в виде асфальта, услуг имущественного характера и денег на сумму более 8 млн руб. сотруднику ОГКУ «Челябинскавтодор» Ильдару Галямову в обмен на приемку некачественных работ по госконтрактам. Нвер Колозян признал вину. Ранее на полтора года колонии был осужден его сын, директор по общим вопросам УДС Гарник Колозян, за дачу взятки сотрудникам другого госучреждения. В прошлом году компания заработала на госконтрактах около 900 млн руб.



Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран В 2021-2024 годах УДС получило контракты на 6 млрд рублей

Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ В 2021-2024 годах УДС получило контракты на 6 млрд рублей

Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

В Челябинске Центральный районный суд 30 января огласил приговор главному фигуранту «дела дорожников» — владельцу и директору ООО «Уралдорстрой» Нверу Колозяну. Он признан виновным в совершении преступления по ч. 5 ст. 291 УК РФ («Дача взятки в особо крупном размере») и приговорен к пяти годам лишения свободы в колонии строгого режима со штрафом 40 млн руб. и лишением права занимать руководящие должности в коммерческих организациях в течение трех лет. Об этом сообщает пресс-служба УФСБ России по Челябинской области.

Суд установил, что в 2021–2023 годах директор «Уралдорстроя» передавал главному специалисту отдела технического надзора дорожно-строительных работ областного государственного казенного учреждения «Челябинскавтодор» взятки в виде имущества, в том числе асфальта, услуг имущественного характера и денег в сумме более 8 млн руб. За это сотрудник ОГКУ предупреждал подрядчика о возможных проверках «с целью сокрытия нарушений условий государственных контрактов», а также обеспечивал беспрепятственную приемку работ ненадлежащего качества, не соответствующих нормативно-техническим требованиям, и их ускоренную оплату.

По данным УФСБ, сотрудники которого выявили преступление в декабре 2023 года, коррупционные преступления совершались при выполнении контрактов по национальному проекту «Безопасные и качественные дороги».

Нвер Колозян в ходе следствия полностью признал вину и заключил досудебное соглашение о сотрудничестве со следствие. С момента задержания в декабре 2023 года он находился под стражей, кроме одного месяца под домашним арестом: в начале мая 2024 года суд смягчил меру пресечения, а в начале июня апелляционная инстанция вернула фигуранта в СИЗО.

Уголовное дело в отношении Нвера Колозяна расследовал Третий отдел по особо важным делам следственного управления Следственного комитета РФ по Челябинской области. О передаче материалов в суд ведомство сообщило в начале декабря. Одновременно в суд было направлено дело сотрудника «Челябинскавтодора» Ильдара Галямова, обвиняемого в получении взятки от подрядчика. Решения по нему пока нет. В ходе следствия было арестовано имущество фигурантов на сумму 56 млн руб.

ООО «Уралдорстрой» — одна из крупнейших компаний региона на рынке ремонта и содержания дорог. По данным «СПАРК Интерфакс», организация была зарегистрирована в Челябинске в 1998 году. 100% уставного капитала принадлежит Нверу Колозяну. За последние пять «Уралдорстрой» получил более 70 контрактов на ремонт дорог на общую сумму 6 млрд руб. В том числе в 2024 году подрядная организация заключила четыре контракта на общую сумму почти 900 млн руб., заказчиком по трем из них является министерство дорожного хозяйства и транспорта Челябинской области. В целом ведомство, а также комитет дорожного хозяйства Челябинска являются основными заказчиками услуг компании. В 2023 году доля госконтрактов в выручке «Уралдорстроя» превышала 78%. Общая сумма выручки в том году составила 1,85 млрд руб., чистая прибыль — 13,5 млн руб.

В 2025 году компания уже заключила один контракт с администрацией Советского района Челябинска на выполнение работ по благоустройству пешеходной зоны на улице Свободы. Цена составила 33,5 млн руб.

В декабре 2023 года, кроме Нвера Колозяна и Ильдара Галямова, по делу о получении взяток при исполнении госконтрактов сотрудники правоохранительных органов задержали сына владельца «Уралдорстроя», директора компании по общим вопросам Гарника Колозяна, а также заместителя директора организации Никиту Иноземцева и начальника отдела областного государственного учреждения «Южно-Уральский центр дорожных испытаний и исследований» (ЮУЦДИИ) Сергея Васильчишина. Тогда источник “Ъ-Южный Урал” в правоохранительных органах сообщал, что, по данным следствия, руководство подрядной организации на систематической основе передавало взятки сотрудникам контрольно-надзорных учреждений за общее покровительство, беспрепятственную приемку фактически невыполненных и некачественно выполненных работ по ремонту и содержанию дорог в рамках 124 государственных и муниципальных контрактов общей стоимостью 5,9 млрд руб.

В ноябре 2024 года Советский районный признал Гарника Колозяна виновным в даче взятки и приговорил к году и пяти месяцам лишения свободы в колонии общего режима со штрафом 600 тыс. руб. По данным следствия, он передал 30 тыс. руб. Сергею Васильчишину за сокрытие выявленных дефектов асфальта после ремонта по муниципальному контракту. Гарник Колозян признал вину и сотрудничал со следствием.

В суде продолжается рассмотрение уголовных дел господина Васильчишина и замдиректора «Уралдорстроя» Никиты Иноземцева. Они обвиняются в получении взятки и посредничестве в даче взятки соответственно.

Юлия Гарипова