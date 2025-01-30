Мединский: нам не нужны оловянные солдатики, школа должна учить дискутировать

Помощник президента и соавтор учебников истории для российских школ Владимир Мединский заявил, что российские школы не должны готовить «оловянных солдатиков», обществу нужны «умеющие спорить и думать» школьники. Он отметил, что единый учебник по истории для школьников тоже нацелен на воспитание в учащихся таких качеств.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Владимир Мединский

Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ Владимир Мединский

Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ

«Мы готовили учебники истории, где зачастую в конце параграфов приводятся диаметральные оценки тех или иных событий, противоречивые воспоминания современников о тех или иных событиях. Это сделано для того, чтобы можно было сделать дискуссию в классе»,— сказал господин Мединский в интервью РБК. Он отметил, что российские власти стремятся воспитать школьников, которые «хотят докопаться до истины».

«Задача учителя и школы — не сказать: ''Эту тему мы обсуждать не будем''. Это неправильно. Надо обсуждать, рассказывать и объяснять. Потому что правда никогда не бывает черно-белой»,— так помощник президента ответил на вопрос о том, что будет в случае, если мнение ученика «не будет совпадать с общим взглядом». Говоря о страхе учителей открыто обсуждать в школе историю и воспитывать критическое мышление, господин Мединский сказал: «Я много общаюсь с учителями, езжу по регионам. Слов ''мы боимся'' от учителей не слышал».

С 1 сентября 2023 года российские старшеклассники начали учить историю по новым единым учебникам. В книгах были полностью переработаны параграфы, посвященные 1970-м, 1980-м, 1990-м и 2000-м, а также добавлен раздел о спецоперации на Украине. С 1 сентября 2025 года по единым учебникам истории начнут обучаться ученики 5–9-х классов.

Полина Мотызлевская