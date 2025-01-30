Ресторатор выкупил историческое здание в Липецке за 20 млн рублей

Объект культурного наследия регионального значения (ОКН) на улице Первомайская, 32 в Липецке выкупил местный ресторатор Евгений Осипов. Он обошел 12 участников конкурса, предложив повысить начальную цену лота с 1 руб. до 20 млн руб. Это следует из документации торгов.

Выкупленное ресторатором историческое здание называют «Усадебным домом»

Фото: из конкурсной документации

Всего на участие в конкурсе было подано 15 заявок. Одну из них отозвал учредитель местного ООО «СПМ», занимающегося санитарно-техническими работами, монтажом отопительных систем и систем кондиционирования, Александр Невидомый. Заявку владельца местного застройщика «Архстрой48» Аманулла Фараи отклонила комиссия — из-за предоставления неполного пакета документов.

За лот в частности боролись местный застройщик «Поле девелопмент», контролируемый Александром Уваркиным, учредитель местного ООО «Сбер энерджи» Екатерина Брычаева (строительство жилых и нежилых зданий), владелец местного застройщика «Строй каскад» Сергей Артуганов, а также — сочинское ООО «Агропромышленная фирма Бзога», выкупившее ОКН в Тамбове за 1 руб.

По данным Rusprofile, Евгений Осипов руководит и владеет местным ООО «Тайга» — юрлицом одноименного пивного ресторана в облцентре (выручка за 2023 год — 74 млн руб., чистая прибыль — 6,5 млн). Кроме того, является учредителем местного же ООО «Охотник», занимающегося производством пива, и московского ООО «Лесник» (аренда интеллектуальной собственности и подобной продукции, авторских прав). Кроме того, в 2015 году он зарегистрировал в Липецке ИП для подачи напитков.

Площадь проданного двухэтажного здания составляет 469,2 кв. м. Его кадастровая стоимость — 1,5 млрд руб.

Господину Осипову в течение двух лет необходимо разработать проектно-сметную документацию по сохранению здания, пройти государственную историко-культурную экспертизу и согласовать документацию с региональным органом охраны ОКН. Затем в течение семи лет он должен отреставрировать здание и приспособить его для современного использования. Кроме того, за год нужно установить информационную надпись и обозначения.

На срок исполнения условий конкурса земельный участок под ОКН площадью 582 кв. м. предоставляется покупателю в аренду за 1 руб. в год.

Алина Морозова