На этой земле и на других

Фильмом нидерландского режиссера Михиля тен Хорна «Фабула» открылся 30 января Международный кинофестиваль в Роттердаме. О его программе рассказывает Андрей Плахов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Кадр из фильма «Фабула»

Фото: New Amsterdam Film Company Кадр из фильма «Фабула»

Фото: New Amsterdam Film Company

Для вечера открытия фестиваль выбрал криминальную комедию с элементами фантастики и магического реализма. «Фабула» — история закоренелого преступника Йоса, который с момента своего рождения до седых волос чувствует, что весь мир ополчился против него. Это также, по словам, режиссера, «любовное письмо Лимбургу» — провинции на юге Нидерландов, где он родился, обладающей своей мифологией и фольклором. Местность кишит слухами о привидениях, живущих в окрестных болотах, там же в свое время был найден римский золотой шлем, ставший символическим знаком этого края. Фильм предлагает зрителям путешествие на американских горках, полное саспенса и с оттенком веселого отчаяния.

Центральное место в структуре фестиваля занимает главный конкурс — Tiger Awards. Четырнадцать фильмов, которые будут в нем соревноваться, чрезвычайно разнообразны по темам, жанрам и, прежде всего, географии. Открытость экспериментам, новым территориям и местному колориту — отличительная черта Роттердамского фестиваля.

Неожиданно то, что среди конкурсных фильмов много исторических.

Парадокументальная картина «Фиуме или смерть!» Игоря Безиновича обращена к памятному эпизоду 1919 года, когда знаменитый итальянский писатель, декадент и националист Габриэле д’Аннунцио захватил город Фиуме, протестуя против передачи его Югославии. Режиссер изучает настроения жителей города (ныне он называется Риека и принадлежит Хорватии), выявляя токсины экстремизма и фашизма, отравляющие и современный мир. Из соседней Черногории покажут «Дивное молчание моего господина» Ивана Салатича — экзистенциальную драму из эпохи борьбы южных славян с турецкими войсками: в ней режиссер ищет истоки консерватизма и патриархальности черногорского общества.

«Ясуко, песни минувших дней» японца Кичитаро Нэгиси — любовный треугольник из жизни поэта-модерниста начала XX века Чуи Накахары. Погружена в атмосферу 60-х годов прошлого века экзотическая драма «Говок: Яванская камасутра» индонезийца Ханунга Брамантио — о женщинах, которых нанимали для сексуального обучения молодых людей. Действие австрийской «Перлы» Александры Макаровой разыгрывается в начале 1980-х годов в Вене в среде беженцев из коммунистической Чехословакии.

Многие конкурсные фильмы сосредоточены на интимной жизни героев: таковы «Го Жань» китаянки Ли Дунмэй, «Первое лицо множественного числа» португальца Сандру Агилара, тайваньская «Слепая любовь» Джулиан Чоу.

Самыми интригующими в программе выглядят картины, выходящие за все привычные каноны и рамки.

Такова мексиканская анимация под названием «Большая история западной философии» Арии Ковамонас — дадаистская фантазия, в которой фигурирует среди прочих председатель Мао. Такова и «Витриваль — самая красивая деревня в мире» Ноэль Бастен и Батиста Богарта, еще одна хулиганская сатира на материале валлонской части Бельгии.

Помимо главного конкурса, в Роттердаме есть второй — Big Screen. Его концепция — преодоление разрыва между популярным, классическим и артхаусным кино, а цель — поддержка проката артхаусных фильмов в Нидерландах. Есть и огромные секции Limelight и Harbor, включающие в себя главные фестивальные хиты года. Наконец, премьерная программа Bright Future, где собраны фильмы перспективных молодых авторов.

Именно в нее включена дебютная лента россиянки Ренаты Джало «На этой земле». На сайте фестиваля она представлена краткой аннотацией: «Жизнь русской деревни XVIII века, сформированная суевериями, религиозным насилием и классовой борьбой с феодализмом». Похоже, эта картина идеально вписывается в фестивальный модуль: тут и историческая дистанция, помогающая исследовать неизменность хронотопа, и авторская рефлексия, и даже прямые переклички с «Андреем Рублевым» Тарковского (сознательность которых, впрочем, режиссер отрицает). Фильм по своему качеству вполне мог быть в главном конкурсе, но участие отечественного Минкульта в его финансировании, вероятно, стало непреодолимым препятствием. Однако, несмотря на особенности нынешней фестивальной политики, картиной Джало российское присутствие в Роттердаме не ограничивается. В программе Harbor представлен фильм Алексея Романова «Легенды вечных снегов» — независимый кинопроект, выполненный в жанре мистической сказки на материале якутского фольклора.