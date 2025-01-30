Кинувшего младенца в сугроб блогера Косенко оштрафовали за пропаганду наркотиков

Никулинский районный суд Москвы признал виновным блогера и индивидуального предпринимателя Сергея Косенко в пропаганде наркотиков (ч. 1.1 ст. 6.13 КоАП РФ). Его оштрафовали на 50 тыс. руб., сообщила пресс-служба столичных судов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Сергей Косенко с сыном и Александрой Варовой

Фото: @sergey_kosenko Сергей Косенко с сыном и Александрой Варовой

Фото: @sergey_kosenko

Соответствующее дело появилось в картотеке суда 17 января. Как сообщил ТАСС, причиной для составления протокола послужил видеоролик, который Косенко разместил на YouTube. В нем он рассказывал о способах употребления и распространения наркотиков, называл их наименования и давал им положительную оценку.

Защита блогера не оспаривала суть обвинений, однако просила прекратить дело в связи с истечением срока давности. Сам Сергей Косенко не явился на заседание. Его адвокат Игорь Чавычалов заявил, что планирует обжаловать решение суда.

Сергей Косенко находится в розыске с 10 октября 2024 года. Против него возбудили уголовное дело о неисполнении обязанностей родителя (ст. 156 УК РФ) и покушении на причинение вреда здоровью несовершеннолетнего (ч. 3 ст. 30 и ч. 2 ст. 111 УК РФ) за видео, на котором блогер бросает двухмесячного сына в сугроб. Позже он заявил, что бросал в снег куклу. Суд также арестовал банковские счета фигуранта, заблокировав в сумме более 206 млн руб. 15 января Басманный райсуд Москвы заочно арестовал Сергея Косенко на два месяца.

Никита Черненко