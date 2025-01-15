Суд в Москве заочно арестовал блогера Косенко, бросившего младенца в сугроб

Басманный райсуд Москвы заочно арестовал блогера Сергея Косенко, обвиняемого в ненадлежащем исполнении обязанностей по воспитанию ребенка (ст. 156 УК РФ) и умышленном причинении ему вреда (п. «б» ч. 2 ст. 111 УК РФ). Меру пресечения избрали в виде заключения под стражу на срок два месяца, сообщила пресс-службе судов общей юрисдикции Москвы.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Кадр из видео, на котором Сергей Косенко кидает младенца в сугроб

Фото: @sergey_kosenko Кадр из видео, на котором Сергей Косенко кидает младенца в сугроб

Фото: @sergey_kosenko

Видео, на котором Сергей Косенко бросает ребенка, он опубликовал в Instagram (принадлежит Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена) в январе 2024 года. На это обратили внимание глава комитета Госдумы по вопросам семьи Нина Останина и глава «Лиги безопасного интернета» Екатерина Мизулина.

Блогер утверждал, что бросал в снег куклу. В октябре прошлого года суд в Москве арестовал счета Сергея Косенко на общую сумму 206,38 млн руб. Мужчина был объявлен в розыск.