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На донских полях взошли 88% озимых

На полях Ростовской области озимая пшеница взошла на площади 2,5 млн га (это 88 % засеянных участков). Об этом со ссылкой на слова министра сельского хозяйства Константина Рачаловского информирует пресс-служба регионального правительства.

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Ранее власти говорили о том, что треть посевов оказалась в неблагоприятной зоне, однако закладывать озимые заново не стали, понадеявшись на погоду. Подготовка к севу яровых культур продолжается, аграрии заготовили уже 48% от запланированных 130,3 тыс. т семян. Покрыть ими намерены порядка 2 млн га.

В 2025 году аграрии региона собираются довести долю отечественных семян кукурузы до 68%, подсолнечника – до 57%. Напомним, прошлый год стал для донских агрохозяйств неудачным — они собрали только 11,4 млн т зерна. Причиной тому стали засуха и заморозки, обрушившиеся на регион в мае-июне 2024 года.

Дмитрий Ковалевский

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