В ДТП с автобусом в Уфе пострадал ребенок

11-летний ребенок пострадал в результате ДТП с участием автобуса НефАЗ и Lada Kalina на остановке «Госцирк» в Уфе, сообщает пресс-служба Госавтоинспекции.

По предварительным данным ведомства, 50-летний водитель Lada не справился с управлением, из-за чего автомобиль столкнулся с автобусом маршрута №51, стоявшим на остановке. «От удара легковой автомобиль выкидывает на остановку, где он совершает наезд на 11-летнего мальчика и остановочный павильон»,— говорится в релизе.

Пострадавший доставлен в больницу. Прокуратура начала проверку обстоятельств ДТП.

Идэль Гумеров