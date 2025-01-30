CNN: на Украине пропали без вести более 20 американских наемников

Более 20 американских граждан, участвующих в боевых действиях на стороне Украины, числятся пропавшими без вести, следует из расследования, проведенного CNN. По информации телеканала, за последние полгода число потерь среди иностранных наемников резко возросло, поскольку ими «заполняются бреши» в ослабленной обороне Украины.

В материале говорится, что тела как минимум пяти наемников из США, погибших в течение последних шести месяцев, не удается вывезти с поля боя. Утверждается, что среди 757 тел погибших военнослужащих, которые Россия вернула Украине 24 января, были тела двух американских наемников.

Как сообщал Следственный комитет РФ, в международный розыск были объявлены 589 иностранных наемников, воюющих на стороне Украины. Всего по уголовному делу привлечены 845 иностранцев из 55 стран. На тот момент было расследовано 86 уголовных дел и вынесено 49 приговоров.