Суд запретил сброс сточных вод в ручей в поселке Дудкино

Суд удовлетворил требования природоохранного прокурора и признал незаконным решение о предоставлении организации участка Горьковского водохранилища в поселке Дудкино для сброса сточных вод. Об этом сообщили в пресс-службе Волжской межрегиональной природоохранной прокуратуры.

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Еще в октябре 2024 года в соцсетях появилась информация о сбросах в водоем. Сначала ручей в поселке стал малиновым, а потом «беловато-мыльным», сообщали очевидцы.

Прокуратура в ходе проверки установила, что организация осуществляет сбор и очистку промышленно-ливневых вод от предприятий, находящихся на территории бывшей промышленной площадки ОАО «Ярославль-Резинотехника», и сбрасывает стоки на рельеф местности и в Горьковское водохранилище. При этом допускаются превышения предельно допустимых концентраций загрязняющих веществ по ряду показателей.

Юрлицо привлечено к административной ответственности и оштрафовано на 240 тыс. руб. Для устранения нарушений прокуратура вышла в суд с требованием признать решение отдела водных ресурсов по Ярославской области Верхне-Волжского бассейнового водного управления незаконным. Решение давало возможность пользоваться ручьем для сброса сточных вод.

Алла Чижова