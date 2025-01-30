Операционная прибыль Swatch Group упала на 75%

На фоне резкого снижения спроса на китайском рынке на продукцию Swatch Group ее продажи по итогам 2024 года упали на 12,2%, до 6,7 млрд швейцарских франков ($7,4 млрд). Операционная прибыль швейцарского производителя часов рухнула на 75%, до $335 млн.

Компания отмечает, что ситуация на рынке Китая оставалась «стабильно сложной» при очень «слабом спросе на потребительские товары в целом». Особенно пострадали продажи престижных брендов Breguet и Blancpain. Компенсировать это не смогли даже рекордные продажи и рост доли Swatch Group на рынках США, Японии, Индии и стран Ближнего Востока. Особенным спросом пользовались у потребителей в минувшем году такие марки часов, как Omega, Longines и Tissot.

Швейцарский производитель прогнозирует улучшение ситуации в 2025 году с учетом планов выпуска «широкого ассортимента новой продукции во всех ценовых сегментах». Однако, как отмечают в Swatch Group, спрос в Китае будет пока оставаться умеренным. Акции Swatch Group реагируют на публикацию финансовых результатов падением на 7%.

Алена Миклашевская