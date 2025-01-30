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Вновь объявлен конкурс на капремонт участка трассы Р-240 в Башкирии

Федеральное управление автомобильных дорог «Приуралье» на повторном конкурсе 19 февраля выберет подрядчика капитального ремонта участка дороги Р-240 Уфа — Оренбург в Башкирии, сообщается на сайте госзакупок. Начальная цена контракта — 4,15 млрд руб., он будет оплачен за счет средств федерального бюджета.

Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

Окончание работ — 31 октября 2026 года. Длина участка четырехполосной автодороги — 23 км, расчетная скорость движения —100 км/ч.

Это уже третья попытка найти подрядчика. Первые две закупки, объявленные в июле и августе, с начальной ценой 4,13 млрд и 4,14 млрд руб., были отменены по решению заказчика.

Майя Иванова

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