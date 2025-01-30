Ответственность владельцев танкеров «Волгонефть» застрахована на 4 млрд рублей

Депутат Госдумы Алексей Куринный опубликовал ответ Минтранса РФ, согласно которому лимиты страховой ответственности по нефтяным танкерам, потерпевшим крушение в Черном море, составляют 20,2 млн долл. США (почти 4 млрд руб.).

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Виктор Коротаев, Коммерсантъ Фото: Виктор Коротаев, Коммерсантъ

Из письма ведомства следует, что танкер «Волгонефть-212» застрахован в АО «ВСК». Лимиты страховой ответственности по полису составляют 20,1 млн долл. США за загрязнение и 3,3 млн долл. по удалению останков кораблекрушения.

Танкер «Волгонефть-239» застрахован в ООО «Абсолют Страхование». Общая страховая сумма ответственности судовладельца — 20 млн долл. США.

В опубликованном депутатом документе также говорится, что владельцем, грузоотправителем и грузополучателем нефтепродуктов является ПАО «Нефтяная компания "Роснефть"». Кто является собственником танкеров, Минтранс не указывает.

Танкеры «Волгонефть-212» и «Волгонефть-239», перевозившие в общей сложности более 9 тыс. тонн мазута, потерпели крушение в Керченском проливе 15 декабря. В результате происшествия один моряк погиб, капитанам судов предъявлено обвинение по ст. 263 УК (нарушение правил безопасности при эксплуатации морского транспорта). Крушение привело к загрязнению воды и береговой линии нефтепродуктами. 26 декабря из-за разлива мазута был объявлен режим ЧС федерального уровня.

23 января стало известно, что правительство России выделит Краснодарскому краю 1,5 млрд руб. на возмещение расходов по ликвидации последствий крушения танкеров в Черном море. Средства предполагается потратить на утилизацию и обезвреживание песка, загрязненного мазутом, а также восстановление пляжных территорий.

Михаил Волкодав