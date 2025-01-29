Курс доллара. Прогноз на 30-31 января

Владимир Евстифеев,

руководитель направления аналитического сервиса Доллар укрепляется на глобальном рынке Рублю удается сохранить сильные позиции после окончания налогового периода января. Тем не менее давление на рубль исходит со стороны перспектив сокращения профицита внешней торговли в ближайшие месяцы. Доллар укрепляется на глобальном рынке в ожидании сохранения жесткой риторики ФРС США, что негативно для большинства рискованных валют. Поводов для резкого ослабления рубля в ближайшие дни мы не наблюдаем, однако более вероятно постепенное ослабление российской валюты к уровням начала года, чем возвращение к недавним минимумам обменных курсов.

Денис Попов,

управляющий эксперт центра аналитики и экспертизы К концу недели существенного изменения курса не прогнозируем В среду курс рубля не продемонстрировал выраженной динамики. Стоимость юаня на бирже колебалась в районе 13,3–13,5 рубля, а на межбанковском рынке стабилизировалась на уровне около 13,5 рубля. Цена доллара остается в районе 97–99 рублей. Ощущалось снижение активности на внутреннем валютном рынке после завершения январского налогового периода и начала продолжительных праздничных выходных в Китае (с 28 января по 3 февраля), на фоне которых ЦБ приостановил ежедневные операции по продаже валюты. При этом рынок может быть чувствителен к новостному фону, связанному с изменением геополитических рисков. В ближайшее время ожидается обнародование 16-го пакета санкций ЕС. Значительного негатива не ожидаем, однако риски неожиданных новостей исключать нельзя. При отсутствии выраженного негативного новостного фона к концу недели существенного изменения курса не прогнозируем: цена юаня, скорее всего, останется вблизи нижней границы диапазона 13,4–13,7 рубля, а доллар будет тяготеть к уровню 97–98 рублей.

Максим Тимошенко,

директор департамента операций на финансовых рынках Доллар отреагировал укреплением своих мировых позиций Рубль продолжает получать поддержку от жесткой ДКП российского регулятора и пика налоговых выплат. В фокусе внимания мировых рынков в середине рабочей недели — очередное заседание Федрезерва США и выступление в его рамках Джерома Пауэлла. А также — публикация свежих данных по торговому балансу США за декабрь и по недельным запасам нефти от EIA, что способно скорректировать общие настроения на валютном и энергетическом рынках. Тем временем доллар отреагировал укреплением своих мировых позиций на заявления Трампа по планам на пошлины всего импорта стали, алюминия и меди и прочего, поскольку подобное может поспособствовать сокращению торгового дефицита США. Евро — под давлением относительно слабой статистики по восстановлению производства в Германии, однако может получить поддержку от роста январского индекса делового климата Германии.

Илья Федоров,

главный экономист Рубль задержится ниже 100 рублей за доллар Рубль выглядит нетипично сильным на фоне рисков сокращения профицита внешней торговли и завершения налогового периода. Поддержку может оказывать сокращение спроса на валюту для оплаты импорта из-за длинных праздников в Китае. Также слабая динамика корпоративного кредитования заставляет экспортеров продавать больше валюты. Рубль задержится ниже 100 рублей за доллар и 13,6 рубля за юань до конца недели.