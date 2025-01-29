Сера и зона

Арбитражный суд Нижегородской области рассматривает иск ООО «Сен-Гобен строительная продукция Рус» к Росприроднадзору, который предостерег компанию от загрязнения земель фермы «Родник» диоксидом серы. В свою очередь надзорное ведомство в московском арбитраже требует от компании 277,1 тыс. руб. компенсации вреда «Роднику». Истцы утверждают, что связи между загрязнением фермерской земли и работой карьера нет. Однако фермеры и их юристы полагают, что очередные споры вокруг нарушений природоохранного законодательства могут стать преюдициальными для Верховного суда. Туда уже подана кассационная жалоба на отказ властей разобраться с лицензией карьера.

Производитель гипса и фермеры в судах спорят о соблюдении экологических норм

Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

В Арбитражном суде Нижегородской области началось разбирательство по иску структуры Saint-Gobain к региональному управлению Росприроднадзора. Истцы просят признать незаконным предостережение надзорного ведомства о нарушениях природоохранного законодательства, выданное по итогам проверки заявления владельцев эко-фермы «Родник» в Павловском районе.

Как писал «Ъ-Приволжье», по соседству с земельными участками фермеров расположен Гомозовский гипсовый карьер компании. Совладельцы «Родника» Валерий Кознов, Алексей Рябов и Илья Паршин с 2012 года пытаются доказать, что обязательной санитарной зоны шириной 500 м между карьером и их землями нет.

Защитная полоса, по словам фермеров, составляет лишь 60 м, и добыча гипса загрязняет их участки диоксидом серы. Поэтому они уже 13 лет судятся с властями и компанией Saint-Gobain, специализирующейся на производстве гипсокартонных плит.

Сначала фермеры отстаивали право пользоваться единственной дорогой к их хозяйству, проходящей по землям компании (суд отказал им в этом), а затем решили оспорить границы санитарно-защитной зоны карьера, из-за которых под вопросом оказалось запланированное строительство гусиной фермы. Наконец, они решили приостановить работу карьера через жалобы и судебные разбирательства с региональным министерством экологии и в судебном порядке.

Почти во всех своих исковых заявлениях фермеры настаивали, что добыча гипса взрывным способом угрожает их жизни и здоровью. В разбирательстве ООО «Сен-Гобен строительная продукция Рус» с Росприроднадзором они как третьи лица отметили, что карьер загрязняет земли сельхозназначения.

Как сообщил «Ъ-Приволжье» представитель фермеров Леонид Вильниц, поводом для предостережения надзорного ведомства, выданного компании в июле 2024 года, стала жалоба совладельцев фермы в природоохранную прокуратуру, которая обязала Росприроднадзор проверить их доводы. Отбор и анализ проб почвы, проведенные лабораторным центром Росприроднадзора (ФГБУ ЦЛАТИ по ПФО), подтвердил превышение диоксида серы, который образуется в результате взрывных работ, оседает и накапливается в почве.

Однако в структуре Saint-Gobain не согласились с предостережением и решили его оспорить как незаконное. На заседании 29 января представители истца отметили, что никаких нарушений нет, как и связи между добычей гипса и загрязнением земель.

Юристы сослались, в том числе, на решение Нижегородского областного суда, отказавшего фермерам в приостановке работы карьера (ранее минэкологии доказывало, что оснований для этого нет). Они отметили, что загрязнение земель хоть и не было предметом того спора вокруг лицензии Saint-Gobain на недропользование, однако суд в своем решении указал, что нарушений со стороны компании не было. Более того, позднее прокуратура, Ростехнадзор и Росприроднадзор проверяли карьер на предмет нарушений природоохранного законодательства и ничего не нашли, отметили представители истца.

Леонид Вильниц считает их доводы ложью. По его словам, апелляционная инстанция не давала оценку экспертизе земель, посчитав ее не относимой к предмету спора именно вокруг лицензии, а не диоксида серы. Отказ областного суда в приостановке работы Гомозовского карьера юрист и его доверители обжаловали в кассационном порядке в Верховный суд, однако жалоба пока не рассмотрена.

Само по себе предостережение надзорного органа пока не грозит компании штрафом, однако может стать преюдициальным для решения Верховного суда в споре о приостановке лицензии пользования недрами.

В-третьих, по итогам последней проверки прокуратура Нижегородской области совместно с Роспотребнадзором выехала на место и установила факт загрязнения, виновное лицо и причинно-следственную связь. «Если это предостережение устоит в суде, то подтвердит факт загрязнения, и карьер могут закрыть. Тем более, его вынесли по итогам проверки, когда сотрудники прокуратуры и Роспотребнадзора выезжали на место и установили факт загрязнения, виновное лицо и причинно-следственную связь», — полагает господин Вильниц.

Разбирательство по иску структуры Saint-Gobain продолжится 4 марта. За день до этого арбитражный суд Московской области начнет рассматривать иск Росприроднадзора к «Сен-Гобен строительная продукция Рус».

Надзорное ведомство требует взыскать с компании 221,7 тыс. руб. возмещения вреда за загрязнение одного из участков «Родника» в 1,5 км от Гомозово.

Роман Рыскаль