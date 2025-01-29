Депутат Жанна Рябцева назвала саботажем устранение недостатков на очистных

Зампред комитета Госдумы РФ по экологии Жанна Рябцева, проводившая в регионах парламентский контроль исполнения проекта «Оздоровление Волги», заявила, что после проверок ничего не сделано и это «саботаж». По ее словам, за семь месяцев «инцидента» (отработки в правительстве РФ проблематики с неработающими очистными сооружениями) идет «бесполезное пережевывание» и рисование дорожных карт в регионах. Они просят дополнительные деньги вместо того, чтобы вернуть в бюджет неэффективно потраченные средства, а Минстрой и Минприроды не хотят исключать из программы не построенные очистные сооружения, потому что у них «палочки не сойдутся».

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«Минприроды, с вас никто ответственности не снимал. Вы тоже находитесь в рамках целевых показателей. Если бы вы еще в 2021 году проверили работу хотя бы десяти очистных, которые были сданы в Нижегородской области – Бутурлино, Лысково, Шатовка, Красная слобода – вы бы увидели, что у вас по этим объектам идет превышение (предельно допустимых концентраций загрязняющих веществ - Ъ) по молибдену в 400 раз, в 150 раз по ртути, в 200 раз по цинку. Вы бы увидели это, не дожидаясь конца проекта. Почему не была проведена ни одна проверка? Почему вы ждали окончания 2024 года, когда они по факту снова просят денег, чтобы довести очистные до нормативных показателей? Минстрой не сделал ничего», – заявила депутат Рябцева.

Представители Минприроды посетовали, что они только распределяли деньги, а контролировал работы Минстрой. В Минстрое сообщили, что по «инциденту» с очистными они формируют «черный список» подрядчиков и проектировщиков. От представителя Генеральной прокуратуры члены комитета попросили ускорить расследования по проблемным объектам «Оздоровления Волги» и передавать в суды уголовные дела в отношении виновников.

Иван Сергеев