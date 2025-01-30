Конфликт по переписке

Конфликт, связанный с запуском новой шахматной коммерческой серии Freestyle Chess Grand Slam Tour, переживает стадию эскалации. Учредитель крупного по меркам вида проекта Ян Хенрик Бюттнер, отреагировав на угрозы Международной шахматной федерации (FIDE), приравнявшей проект к попытке «раскола», назвал действия структуры «харассментом», пообещав защищать участников серии, то есть ведущих гроссмейстеров, «в самом полном объеме». А звезды шахмат охарактеризовали их как «шантаж».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ

Шахматное издание ChessBase опубликовало открытое письмо, адресованное немецким предпринимателем Яном Хенриком Бюттнером руководству Международной шахматной федерации. В нем речь идет об очень крупном для этого вида спорта проекте, оказавшемся в центре внимания на прошлой неделе.

Это коммерческая серия Freestyle Chess Grand Slam Tour, которую организация Freestyle Chess Players Club (FCPC) запускает в нынешнем году. Ее основным инвестором является Ян Хенрик Бюттнер, а партнером Бюттнера выступает Магнус Карлсен — главная шахматная звезда современности. В серии играют не в классические шахматы, а в те, которые чаще всего называют «шахматами Фишера» или «шахматами freestyle». Призовой фонд первого релиза из пяти этапов составит $4 млн. Заявилась в серию львиная доля сильнейших шахматистов мира, включая самого Магнуса Карлсена и завоевавшего в декабре звание «классического» чемпиона мира индийца Гукеша Доммараджу.

Резкое неприятие со стороны FIDE вызвал прежде всего тот факт, что организаторы собирались брендировать проект как «чемпионат мира по "шахматам Фишера"», а победителю присуждать звание чемпиона мира. В своем заявлении федерация, подчеркнув, что «сохраняет главенствующую роль в вопросе правил, титулов и рейтингов», назвала попытку FCPC представить серию как мировое первенство «вступающей в противоречие» со «статусом федерации» и фактически приравняла к «расколу в шахматном мире». FIDE предупредила, что, если организаторы не изменят ее позиционирование, она будет использовать «все юридические средства против тех, кто нарушает ее права,— будь это инициаторы, организаторы или инвесторы проекта». Одну меру, направленную против него, федерация уже одобрила. Она сводится к требованию к игрокам, участвующим в текущем чемпионском цикле, подписывать «дополнительный контракт». В нем будет содержаться пункт о том, что выступление в «любом альтернативном чемпионате мира в какой угодно разновидности шахмат, не одобренном FIDE», кроме Freestyle Chess Grand Slam Tour 2025 года, «приведет к исключению из двух подряд чемпионских циклов».

Между тем из письма Яна Хенрика Бюттнера следует, что на уступки он идти не собирается. По мнению его автора, FIDE, угрожая санкциями, «заняла конфронтационную позицию по отношению к игрокам». При этом, по версии Бюттнера, ее претензии не имеют под собой никаких оснований. Он утверждает, что объяснял президенту FIDE Аркадию Дворковичу и его заместителю Вишванатану Ананду, что серия не является чемпионатом мира в «традиционном смысле» и такого официального наименования иметь не будет. Титул же чемпиона мира, который организаторы намерены присуждать по ее итогам, «отражает уникальный характер события» и не может рассматриваться как попытка конкурировать с турнирной системой под эгидой федерации. Ян Хенрик Бюттнер предполагает, что в основе конфликта лежит «денежный вопрос», настаивая, что FIDE отвергла его предложение о выплате ей ежегодно $100 тыс., поскольку якобы желала получать в пять раз больше.

Письмо, как и заявление FIDE, по сути, содержит целый ряд угроз. В нем сказано, что федерация «использует доминирующее положение на рынке для подчинения себе игроков», а требования к ним насчет «дополнительных контрактов» охарактеризованы как «неэтичные и непрофессиональные». В случае, если FIDE «продолжит харассмент», Ян Хенрик Бюттнер гарантирует шахматистам «защиту в самом полном объеме».

Уже ясно, что немецкому бизнесмену обеспечена поддержка наиболее популярных игроков, заявленных в серию. Магнус Карлсен в интервью Gambling Inside выразил примерно ту же точку зрения, что и Бюттнер, а американец Хикару Накамура, третий номер мирового рейтинга, высказался на своем стриме еще жестче, сообщив, что, на его взгляд, налицо «чистой воды шантаж».

FIDE уже комментировала эти обвинения норвежскому телеканалу NRK. В ее новом заявлении отмечалось, что контракты с федерациями, обязывающие воздерживаться от выступлений в «альтернативных» турнирах,— «общепринятая практика в спортивном менеджменте», призванная «охранять целостность соревнований».

Алексей Доспехов