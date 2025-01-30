Карьера&Кадры 30.01.2025, 00:00 Самые популярные у соискателей Место Название компании Отрасль Численность Регион Количество голосов соискателей 1 Альфа-Банк Банки 50000 Москва 4805 2 ВТБ Банки 74869 Москва 4538 3 «Яндекс» ИТ-компании 26000 Москва 3954 4 Газпромбанк Банки 28000 Москва 3771 5 «Самокат» E-commerce (электронная торговля) 12500 Москва 3653 6 Правительство Москвы Государственная служба и организации 525000 Москва 3459 7 Lamoda E-commerce (электронная торговля) 10000 Москва 3308 8 КамАЗ Автомобильная промышленность 27332 Республика Татарстан 2784 9 X5 Group Продуктовые розничные сети 26000 Москва 2728 10 «Пятерочка» Продуктовые розничные сети 230000 Москва 2410 Методология рейтинга работодателей России