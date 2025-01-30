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Коммерсантъ FM
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Самые популярные у соискателей

Место Название компании Отрасль Численность Регион Количество голосов соискателей
1 Альфа-Банк Банки 50000 Москва 4805
2 ВТБ Банки 74869 Москва 4538
3 «Яндекс» ИТ-компании 26000 Москва 3954
4 Газпромбанк Банки 28000 Москва 3771
5 «Самокат» E-commerce (электронная торговля) 12500 Москва 3653
6 Правительство Москвы Государственная служба и организации 525000 Москва 3459
7 Lamoda E-commerce (электронная торговля) 10000 Москва 3308
8 КамАЗ Автомобильная промышленность 27332 Республика Татарстан 2784
9 X5 Group Продуктовые розничные сети 26000 Москва 2728
10 «Пятерочка» Продуктовые розничные сети 230000 Москва 2410

Методология рейтинга работодателей России

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