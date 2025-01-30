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Коммерсантъ FM
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Самые лояльные сотрудники

Место Название компании Отрасль Численность Регион
1 АН «АстраДом Realty» Агентства по недвижимости 193 Москва
2 «101 Интернет» ИТ-компании 103 Рязанская область
3 TOUCH Строительство, застройка 120 Москва
4 «СтандАрт» Ресторанные сети, гостиницы 100 Москва
5 Tasty Coffee Сельское хозяйство и пищевая промышленность, торгово-производственные компании 160 Удмуртская Республика
6 Игорная зона «Красная Поляна» Развлекательные сети 1400 Краснодарский край
7 КАН АВТО Автодилеры, автозапчасти 1952 Республика Татарстан
8 TravelLine ИТ-компании 695 Республика Марий Эл
9 ГК «Юзтех» ИТ-компании 700 Москва
10 «Фридом» Телекоммуникации, связь, ИТ-провайдеры 155 Челябинская область

Методология рейтинга работодателей России

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