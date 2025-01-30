Карьера&Кадры 30.01.2025, 00:00 Самые лояльные сотрудники Место Название компании Отрасль Численность Регион 1 АН «АстраДом Realty» Агентства по недвижимости 193 Москва 2 «101 Интернет» ИТ-компании 103 Рязанская область 3 TOUCH Строительство, застройка 120 Москва 4 «СтандАрт» Ресторанные сети, гостиницы 100 Москва 5 Tasty Coffee Сельское хозяйство и пищевая промышленность, торгово-производственные компании 160 Удмуртская Республика 6 Игорная зона «Красная Поляна» Развлекательные сети 1400 Краснодарский край 7 КАН АВТО Автодилеры, автозапчасти 1952 Республика Татарстан 8 TravelLine ИТ-компании 695 Республика Марий Эл 9 ГК «Юзтех» ИТ-компании 700 Москва 10 «Фридом» Телекоммуникации, связь, ИТ-провайдеры 155 Челябинская область Методология рейтинга работодателей России